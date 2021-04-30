Украину в Страстную пятницу накроют грозы: где будет непогода

В Ивано-Франковской, Черновицкой и Винницкой областях будут дожди и грозы. При этом температура воздуха составит +18…+20 градусов. В Закарпатской, Львовской, Хмельницкой, Тернопольской, Волынской и Ровенской областях также осадки и +17…+19.

В Житомирской области дождь с грозой и +17…+19 градусов. В Черниговской области тоже осадки и +16…+18, в Сумской области также дожди. Здесь температура воздуха прогреется до 17 градусов тепла.

На востоке Украины осадков не ожидается. В Луганской, Донецкой и Харьковской областях днем будет +17…+19 градусов.

В Центральных регионах также сухо. В Черкасской и Полтавской областях +17…+19 градусов. В Кировоградской и Днепропетровской областях будет немного теплее +18…+20.

На юге также без осадков. В Запорожской, Херсонской и Николаевской областях +17…+19 градусов, а в Одесской области немного похолодает +14…+16.

В оккупированном Крыму тоже без осадков и температура воздуха днем пророется до +18 градусов.

В Киеве дожди и грозы, но также будет тепло +17…+19 градусов. При этом будет дуть южный ветер со скоростью 7-12 м/с.

Погодная карта 30 апреля (meteo.gov.ua)