Украину в Страстную пятницу накроют грозы: где будет непогода

Погода в Украине сегодня, 30 апреля, в Страстную пятницу будет неоднозначной. В западных и северных областях, а также в Киеве ожидаются дожди с грозами. На остальной части территории будет хорошая погода без осадков.
Об этом свидетельствуют данные Укргидрометцентра.
В Ивано-Франковской, Черновицкой и Винницкой областях будут дожди и грозы. При этом температура воздуха составит +18…+20 градусов. В Закарпатской, Львовской, Хмельницкой, Тернопольской, Волынской и Ровенской областях также осадки и +17…+19.
В Житомирской области дождь с грозой и +17…+19 градусов. В Черниговской области тоже осадки и +16…+18, в Сумской области также дожди. Здесь температура воздуха прогреется до 17 градусов тепла.
На востоке Украины осадков не ожидается. В Луганской, Донецкой и Харьковской областях днем будет +17…+19 градусов.
В Центральных регионах также сухо. В Черкасской и Полтавской областях +17…+19 градусов. В Кировоградской и Днепропетровской областях будет немного теплее +18…+20.
На юге также без осадков. В Запорожской, Херсонской и Николаевской областях +17…+19 градусов, а в Одесской области немного похолодает +14…+16.
В оккупированном Крыму тоже без осадков и температура воздуха днем пророется до +18 градусов.
В Киеве дожди и грозы, но также будет тепло +17…+19 градусов. При этом будет дуть южный ветер со скоростью 7-12 м/с.
Погодная карта 30 апреля (meteo.gov.ua)
Напомним, синоптики ошарашили прогнозом погоды на начало мая, включая Пасху.
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