Україну в Страсну п'ятницю накриють грози: де буде негода

В Івано-Франківській, Чернівецькій та Вінницькій областях будуть дощі та грози. При цьому температура повітря складе +18...+20 градусів. У Закарпатській, Львівській, Хмельницькій, Тернопільській, Волинській та Рівненській областях також опади і +17...+19.

У Житомирській області дощ з грозою і +17...+19 градусів. У Чернігівській області теж опади і +16...+18, в Сумській області також дощі. Тут температура повітря прогріється до 17 градусів тепла.

На сході України опадів не очікується. У Луганській, Донецькій та Харківській областях вдень буде +17...+19 градусів.

У центральних регіонах також сухо. У Черкаській та Полтавській областях +17...+19 градусів. У Кіровоградській та Дніпропетровській областях буде трохи тепліше +18...+20.

На півдні також без опадів. У Запорізькій, Херсонській та Миколаївській областях +17...+19 градусів, а в Одеській області трохи похолодає +14...+16.

В окупованому Криму теж без опадів і температура повітря вдень зросте до +18 градусів.

У Києві дощі та грози, але також буде тепло +17...+19 градусів. При цьому буде дути південний вітер зі швидкістю 7-12 м/с.

Погодна карта 30 Квітня (meteo.gov.ua)