В Украину внезапно нагрянет потепление: синоптики назвали дату

Погода в Украине порадует приятными и умеренно теплыми днями

Погода в Украине в течение ближайших дней будет радовать нас теплыми ноябрьскими днями. Синоптики прогнозируют ясные солнечные дни с утренними туманами. А в ближайшее время температура повысится на значительной части страны.

Так, по данным Украинского гидрометцентра, комфортная погода установится с 6 по 9 ноября. На смену атмосферному фронту, который немного намочил сегодня Запад и Север, придет мощный антициклон.

6 ноября в стране +6+9 днем (на Юге +9+12), ночью от +1 до +6 градусов (на Юге +4+8). Без осадков. В Киеве завтра днем +7+9, ночью +3+5.

В субботу и воскресенье, 7-8 ноября, потеплеет до +8+14, ночью +2+8, а в Черновицкой области вероятны ночные заморозки около -1 градуса. В Киеве на выходных +9+11 днем, ночью +4+6 выше нуля.

Понедельник, 9 ноября, встретит нас небольшим снижением градуса до +7+12, ночью +2+8. Осадков все еще не видно. В Киеве +9+11 и ночью +4+6 градусов.

Погода в Украине с 6 по 9 ноября (скрин: meteo.gov.ua)

Ранее синоптики предупредили про сезон затяжных морозов, которые придут в Украину уже в середине ноября.

Про сильное похолодание в стране в ближайшее время предупредила и синоптик Наталка Диденко.