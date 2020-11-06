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В Україну несподівано нагряне потепління: синоптики назвали дату

Новость на русском → П'ятниця 06 листопада 2020 06:30
В Україну несподівано нагряне потепління: синоптики назвали дату Погода в Україні (фото: РБК-Україна)
Автор: Світлана Мащенко

Погода в Україні порадує приємними і помірно теплими днями

Погода в Україні протягом найближчих днів буде радувати нас теплими листопадовими днями. Синоптики прогнозують ясні сонячні дні з ранковими туманами. А найближчим часом температура підвищиться на значній частині країни.

Так, за даними Українського гідрометцентру, комфортна погода встановиться з 6 по 9 листопада. На зміну атмосферному фронту, який трохи намочив сьогодні Захід і Північ, прийде потужний антициклон.

6 листопада в країні +6+9 вдень (на Півдні +9+12), вночі від +1 до +6 градусів, на Півдні +4+8). Без опадів. У Києві завтра вдень +7+9, вночі +3+5.

В суботу і неділю, 7-8 листопада, потеплішає до +8+14, вночі +2+8, а в Чернівецькій області можливі нічні заморозки близько -1 градуса. У Києві на вихідних +9+11 вдень, вночі +4+6 вище нуля.

Понеділок 9 листопада, зустріне нас невеликим зниженням градуса до +7+12, вночі +2+8. Опадів все ще не видно. У Києві +9+11 і вночі +4+6 градусів.

В Україну несподівано нагряне потепління: синоптики назвали датуВ Україну несподівано нагряне потепління: синоптики назвали датуВ Україну несподівано нагряне потепління: синоптики назвали датуВ Україну несподівано нагряне потепління: синоптики назвали дату

Погода в Україні з 6 по 9 листопада (скрін: meteo.gov.ua)

Раніше синоптики попередили про сезон затяжних морозів, які прийдуть в Україну вже в середині листопада.

Про сильне похолодання в країні найближчим часом попередила і синоптик Наталка Діденко.

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