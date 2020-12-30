В Украину ворвется настоящая весенняя погода: кому стоит захватить зонты

Погода в Украине в среду, 30 декабря, будет пасмурная в большинстве областей страны. В некоторых регионах ожидается дождь, местами с мокрым снегом. Неприятные ощущения будет добавлять сильный штормовой ветер в большинстве регионов.

Как сообщает Украинский гидрометцентр, на востоке Украины без существенных осадков, сильный штормовой ветер. Ночная температура составит от -2 до +5 градусов. Холоднее всего будет в Луганской области и Харькове, от +2 до +5 градусов, в остальных областях региона от +5 до +10 градусов.

В южной части страны облачно, возможны прояснения, осадки не прогнозируются. Ночью от +5 до +7 градусов, днем от +10 до +13 градусов. В Крыму без осадков, сильный ветер, без существенных осадков. Ночью +6 +8 градусов, днем от +12 до +14 градусов.

В северных областях осадки не прогнозируются, днем возможны прояснения. В ночные часы ожидается от +1 до +3 градусов, днем прогреется до +6 +8 градусов.

На западе Украины синоптики прогнозируют дожди, местами возможны даже ливни. Ночная температура воздуха будет колебаться в пределах + 2 +4 градуса, днем столбики термометров покажут от +5 до +9 градусов.

В центральной части без существенных осадков, небольшая облачность и штормовой ветер с порывами. Ночью от +3 до +5 градусов, днем от +7 до +9 градусов.

В Киеве 30 декабря осадки не прогнозируются, днем возможны прояснения. Ветер юго-восточный, со штормовыми порывами. Ночью от +1 до +3 градусов, днем до +6 +8 градусов.

Карта погоды в Украине на среду, 30 декабря

Напомним, ранее мы писали о том, что синоптики дали прогноз погоды в Украине на Новый год.

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