В Україну увірветься справжня весняна погода: кому варто захопити парасолі

Погода в Україні у середу, 30 грудня, буде похмура в більшості областей країни. У деяких регіонах очікується дощ, місцями з мокрим снігом. Неприємні відчуття буде додавати сильний штормовий вітер в більшості регіонів.

Як повідомляє Український гідрометцентр, на сході України без істотних опадів, сильний штормовий вітер. Нічна температура становитиме від -2 до +5 градусів. Найхолодніше буде в Луганській області та Харкові, від +2 до +5 градусів, в інших областях регіону від +5 до +10 градусів.

У південній частині країни хмарно, можливі прояснення, опади не прогнозуються. Вночі від +5 до +7 градусів, вдень від +10 до +13 градусів. У Криму без опадів, сильний вітер, без істотних опадів. Вночі +6 +8 градусів, вдень від +12 до +14 градусів.

У північних областях опади не прогнозуються, вдень можливі прояснення. У нічні години очікується від +1 до +3 градусів, вдень прогріється до +6 +8 градусів.

На заході України синоптики прогнозують дощі, місцями можливі навіть зливи. Нічна температура повітря коливатиметься в межах + 2 +4 градуси, вдень стовпчики термометрів покажуть від +5 до +9 градусів.

В центральній частині без істотних опадів, невелика хмарність та штормовий вітер з поривами. Вночі від +3 до +5 градусів, вдень від +7 до +9 градусів.

У Києві 30 грудня опади не прогнозуються, вдень можливі прояснення. Вітер південно-східний, зі штормовими поривами. Вночі від +1 до +3 градусів, вдень до +6 +8 градусів.

Карта погоди в Україні на середу, 30 грудня

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що синоптики дали прогноз погоди в Україні на Новий рік.

А також розповідали про те, яким областях України пощастить на Новий рік зі снігом.