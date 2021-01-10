В Украину ворвутся сильные морозы: какие области под ударом

Погода в Украине в воскресенье, 10 января, будет с сильными морозами, но при этом солнечной. Вероятность осадков будет минимальной. При этом без сильных порывов ветра. Минимальные показатели тепла ожидаются на западе, где термометры покажут до -6 градусов в ночное время. Днем ожидаются преимущественно "плюсы".

Детальный прогноз погоды на 10 января опубликовали синоптики Украинского метеорологического центра.

Как уточняется, погода будет радовать украинцев солнцем с переменной облачностью. Порывы ветра составят от 5 до 10 м/c.

Температура воздуха в течение дня будет удерживаться возле нуля – на западе, востоке, севере и в центре страны - -1… +2 градуса. На юге Украины в солнечное время суток будет теплее - +1… +4 градуса. Ночью же ожидаются морозы у отметок -2… -4 градуса в большинстве областей. Исключение составят юго-западные области, где термометры покажут ночью до -6 градусов. Теплее всего ночью будет в столице, где ожидается температура до -1… -3 градусов.

Погода в Украине 10 января будет с сильными морозами (карта: meteo.gov.ua)

К слову, по данным синоптика Натальи Диденко, 10 января на севере будет снег, а на юге страны возможны дожди и мокрый снег.

Напомним что ранее мы публиковали прогноз погоды на весь 2021 год.

Также мы писали, что синоптики дали детальный прогноз на ближайшие три месяца.