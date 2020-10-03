В Украину возвращается бабье лето: синоптик назвала дату

Погода в Украине 4 октября будет рекордно теплой. Синоптик Наталья Диденко говорит, что Украина будет относиться к странам с самыми высокими температурными показателями в воскресенье. Максимально температура воздуха поднимется до +24 градусов. Детальный прогноз и карта погоды на воскресенье опубликованы в микроблоге синоптика в Facebook.

Как сообщает синоптик Наталья Диденко, в среднем температура воздуха в Украине будет лежать в рамках от +20 до +24 градусов. При этом на северо-востоке страны показатели тепла будут немного ниже – от +17 до +21 градуса.

Также синоптик рассказала, где в Украине завтра пройдут дожди.

"Дождей не будет, лишь в западных областях, а скорее, в Карпатах, локальные осадки вероятны. Карта 1. Ветер - с юго-востока, порывистый", - пишет синоптик.

Прогноз погоды на 4 октября (карта 1: facebook.com/tala.didenko)

Также по данным Диденко, в столице Украины 4 сентября будет классическая осенняя погода.

"Можно как раз собирать гербарий, желуди, пичкать карманы и шкаф каштанами (отпугивают моль, а следующей осенью приятно наткнуться будет на каштанчик в кармане куртки). В столице 4 октября - без дождя, с солнышком, +22 градуса", - пишет Наталья Диденко.

Прогноз погоды на 4 октября (карта 2: facebook.com/tala.didenko)

Напомним, что ранее Херсонскую область после торнадо накрыло сильнейшими ливнями. Мы показывали последствия непогоды в нашем материале.

Ранее мы писали, что синоптики обновили прогноз на октябрь и рассказали, когда придут заморозки.