Украину зальет мощными ливнями: какие области зацепит больше всего

Погода в Украине принесет мощные ливни. Завтра, 6 октября, атмосферным фронтом накроет западные области, а позже осадки начнут перемещаться по стране. Синоптики Украинского гидрометцентра и Наталка Диденко обновили прогноз на неделю.

Так, по данным Наталки Диденко в Facebook, во вторник осадки, а местами с грозами, ожидаются на Западе Украины. Дожди дойдут до Житомирщины и Винничины, а дальше их не пустит восточный мощный антициклон. Но на остальной территории Украины будет преобладать сухая, с туманами, погода.

"Правда, порывистый юго-восточный ветер быстро разгонит эти туманы", - добавила синоптик.

Что касается температуры, то на ближайшую ночь ожидается +11+16 градусов, на Востоке +7+10. Завтра днем потеплеет до +18+23, а в Крыму даже до +25-ти. В западных областях местами прохладнее - до +16+18 градусов, дожди.

В Киеве вторник начнется с облаками, однако без существенных осадков. Разве что после обеда где-то немного покапает. Ветер будет юго-восточный и периодически, внезапно, порывистый. Температура воздуха в столице этой ночью +13+15 градусов, а завтра днем потеплеет до +20 градусов.

"В дальнейшем воздух станет более свежим на 2-4 градуса, будет идти атмосферный фронт, который потянет за собой небольшие или умеренные дожди", - добавила синоптик по прогнозу для столицы.

Что касается долгосрочного прогноза, то в ближайшее время теплее всего будет на Востоке и Юге Украины (+20 градусов и выше), а самой прохладной ожидается погода на неделе в западной части, +13+16 градусов.

"Север и центральные области получат от осени где-то +15+19 градусов", - добавила Диденко.

Синоптики Украинского гидрометцентра показали на картах, какая будет погода в стране в ближайшие пять дней. По их прогнозу, дожди переместятся с Запада на остальные территории уже в среду, 7 октября.

Также, они прогнозируют, что в Киеве дождь будет уже во вторник.

В среду осадки ожидаются почти по всей стране, кроме юго-востока. В четверг, 8 октября, дожди на Западе, Юге и в Киеве. 9 и 10 октября атмосферный фронт дойдет до Востока, а западные области будут "отдыхать" от влаги.

Кроме того с 8 октября с Запада придет похолодание, а к выходным свежий воздух доберется и до восточного региона.

Погода в Украине (фото: meteo.gov.ua)

Ранее мы писали, что в Украине резко сменится погода. Синоптики дали свежий прогноз погоды.

Также сообщалось, что синоптики обещают аномальную погоду в Украине осенью и зимой.