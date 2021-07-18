Украину ждут две волны похолодания до конца июля

Какие температурные скачки намечаются с 18 июля до 1 августа, мы расскажем на примере ряда областных центров, охватывающих центр, север, юг, запад и восток Украины.

В Киеве температура воздуха резко опустится с +32 градусов 18 июля до +21 градуса уже 21 июля. Затем в течение недели столбики термометров продемонстрируют рост снова до высоких +30 градусов к 27 числу, а потом пойдут скачки: 28 июля +22 градусов, 29 июля +27 градусов, 30 июля +20 градусов, 31 июля +26 градусов. До конца месяца ожидаются периодические дожди с грозами, но много осадков не будет.

В Харькове с 19-20 июля до 21-22 июля столбики термометров рухнут с +33 до +21 градуса. После этого в течение нескольких дней потеплеет до +30 градусов. Еще один спад прогнозируется к 30 июля, но уже до +23 градусов, и после опять пойдет небольшое потепление.

В Одессе существенный спад температуры воздуха ожидается с 20 на 21 июля, когда столбики термометров опустятся с +33... +32 до +25 градусов. Далее до 1 августа термометры будут вести себя спокойно, и температура будет колебаться в пределах +25...+28 градусов. Период грозовых дождей продлится с 18 до 21 июля.

Во Львове произойдет два резких спада температуры воздуха, с постепенным подъемом. Так, с +29 градусов 18 июля похолодает до +19 градусов к 20 июля. Затем вернется жара до +30 градусов 25-26 июля. И снова спуск до +21 градуса 29 числа, но к 1 августа потеплеет до +27 градусов.

В Днепре температурная кривая просядет с +32 градусов 19 июля до +25 градусов 21 июля. К 27 числу столбики термометров будут постепенно подниматься до +33 градусов, но уже к 31 июля посвежеет до +27 градусов.

В Ровно тоже намечается резкое понижение температуры воздуха с +32 градусов 18 июля до +22 градусов 20 июля. Следующий спуск ожидается с +29 до +20 градусов в период с 25 до 28 июля. Но к 1 августа опять вернется жаркая погода до +29 градусов.

В Херсоне температура воздуха заметно просядет только один раз до конца месяца: с +35 градусов 20 июля до +27 градусов 22 июля. Далее снова прогнозируется повышение, и до 1 августа столбики термометров будут колебаться между +29... +34 градусов.

В Хмельницком спады температуры ожидаются 18-20 июля с +31 до +22 градусов. Потом до 26 июля будет период повышения температуры до +31 градуса - и снова столбики термометров упадут к 29 июля до +21 градуса. В эти же дни намечаются дожди. Впрочем, уже к 1 августа температура воздуха опять повысится до +27 градуса.

В Чернигове температура воздуха опустится с 18 до 21 июля с +32 до +22 градусов. И опять столбики термометров поползут вверх до +30 градусов к 26 июля, но на следующий день, 27-го, упадут до +22 градусов. Далее до конца августа ожидается нестабильная погода - с повышением до +27 градусов и очередным проседанием до +22 градусов, и опять новым потеплением.