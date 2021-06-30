Чем утолить жажду в летнюю жару: врач рассказала о лучшем напитке

На улице стоит такая жара, что просто вода уже не утоляет жажду, знакомо? Может, стоит попробовать приготовить ягодный морс с шафраном, апельсиновой цедрой, имбирем, мятой и чили перцем с минеральной водой.
Звучит сложно, а на самом деле такой напиток готовится легко и просто.
Рецептом напитка поделилась в своем Instagram эндокринолог Катерина Григорьева.
Ингредиенты:
Способ приготовления:
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Этот напиток идеален для жаркого времени года, дает прилив энергии, бодрость и легкость.
Имбирь поддерживает иммунитет, заставляет кровь и лимфу усиленно выводить токсины, нормализует метаболические процессы.
Перец чили стимулирует пищеварение.
Мята восстанавливает текучесть желчи, способствует приливу энергии.
Шафран редкая пряность, которая придает блюдам золотистый оттенок и уникальный вкус. Благотворно влияет на работу всего организма, улучшает кровообращение, мозговую деятельность и память. Отлично подходит для антиэйдж-терапии.
Цитрусовые повышают кислотность желудочного сока и полезны для иммунитета.
Минеральная вода восполняет дефициты минералов и микроэлементов.
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