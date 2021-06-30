Чим втамувати спрагу в літню спеку: лікар розповіла про кращий напій

На вулиці стоїть така спека, що просто вода вже не втамовує спрагу, знайомо? Може, варто спробувати приготувати ягідний морс з шафраном, апельсиновою цедрою, імбиром, м'ятою і чилі з мінеральною водою.
Звучить складно, а насправді такий напій готується легко і просто.
Рецептом напою поділилася в своєму Instagram ендокринолог Катерина Григор'єва.
Інгредієнт:
Спосіб приготування:
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Цей напій ідеальний для спекотної пори року, дає приплив енергії, бадьорість і легкість.
Імбир підтримує імунітет, змушує кров і лімфу посилено виводити токсини, нормалізує метаболічні процеси.
Перець чилі стимулює травлення.
Рута відновлює плинність жовчі, сприяє припливу енергії.
Шафран рідкісна пряність, яка надає стравам золотистий відтінок і унікальний смак. Благотворно впливає на роботу всього організму, покращує кровообіг, мозкову діяльність і пам'ять. Дуже добре підходить для антиейдж-терапії.
Цитрусові підвищують кислотність шлункового соку і корисні для імунітету.
Мінеральна вода заповнює дефіцити мінералів і мікроелементів.
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