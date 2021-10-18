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Чтобы утро было добрым: секреты легкого пробуждения и бодрости

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Понедельник 18 октября 2021 08:27
Чтобы утро было добрым: секреты легкого пробуждения и бодрости Иллюстративное фото (pexels.com)
Автор: Марина Настевич

Утро и утреннее пробуждение - одно из главных условий того, чтобы день был позитивный и продуктивный. Как же начать день правильно?

Тренер и эксперт по похудению Марина Боржемская собрала в Instagram несколько принципов утреннего пробуждения, которые помогут быть бодрой весь день.

Попробуйте спать с открытым окном (пока еще не очень холодно)

Важным плюсом для здорового сна и бодрого пробуждения является снижение температуры помещения: при открытых окнах тело человека охлаждается, что способствует улучшению здоровья.

Ложитесь и вставайте в одно и то же время

Заведите себе правило ложиться спать и вставать в одно и то же время. И спустя неделю после следования этому режиму вы начнете чувствовать себя намного бодрее и будете в разы продуктивнее.

Придумайте любимую утреннюю традицию

После пробуждения в голове тут же возникает огромное количество мыслей о том, что необходимо успеть за день, но лучше начать утро с расслабления. Придумайте себе традицию, которая каждое утро будет вас радовать. Прогулка, пробежка, любимая музыка или даже просмотр серии какого-то сериала.

Чтобы утро было добрым: секреты легкого пробуждения и бодрости

Иллюстративное фото (pexels.com)

Поставьте на будильник любимую песню

Нет ничего приятнее, чем проснуться с утра под песню из любимого фильма. Такой вариант пробуждения настроит вас на контакт с самим собой. Кстати, лучше менять мелодию на будильнике раз в неделю-две, чтобы она не успевала вам надоесть.

Бодрящий душ и ароматный гель для душа

Ароматы с утра имеют не меньшее значение, чем громкость вашего будильника. Приучите себя каждое утро принимать душ с бодрящими средствами для тела. Скраб с запахом кофе, кокосовый гель или шампунь с ароматом миндаля поднимут настроение.

Выпейте стакан воды и, конечно, сделайте хотя бы легкую разминку, растяжку, зарядку.

Чтобы утро было добрым: секреты легкого пробуждения и бодростиИллюстративное фото (pexels.com)

Напомним, ранее Марина Боржемская предложила5 простых рекомендаций, как противостоять простуде и наслаждаться золотой осенью.

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