ru ua
Пн, 18 жовтня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору

Щоб ранок був добрим: секрети легкого пробудження і бадьорості

Новость на русском →
Понеділок 18 жовтня 2021 08:27
Щоб ранок був добрим: секрети легкого пробудження і бадьорості Ілюстративне фото (pexels.com)
Автор: Марина Настевич

Ранок і ранкове пробудження - одна з головних умов того, щоб день був позитивний і продуктивний. Як же почати день правильно?

Тренер і експерт зі схуднення Марина Боржемська зібрала в Instagram кілька принципів ранкового пробудження, які допоможуть бути бадьорою весь день.

Спробуйте спати з відкритим вікном (поки ще не дуже холодно)

Важливим плюсом для здорового сну і бадьорого пробудження є зниження температури приміщення: при відкритих вікнах тіло людини охолоджується, що сприяє поліпшенню здоров'я.

Лягайте і вставайте в один і той же час

Заведіть собі правило лягати спати і вставати в один і той же час. І через тиждень після проходження цього режиму ви почнете відчувати себе набагато бадьоріше і будете в рази продуктивніше.

Придумайте улюблену ранкову традицію

Після пробудження в голові тут же виникає величезна кількість думок про те, що необхідно встигнути за день, але краще почати ранок з розслаблення. Придумайте собі традицію, яка щоранку буде вас радувати. Прогулянка, пробіжка, улюблена музика або навіть перегляд серії якогось серіалу.

Щоб ранок був добрим: секрети легкого пробудження і бадьорості

Ілюстративне фото (pexels.com)

Поставте на будильник улюблену пісню

Немає нічого приємнішого, ніж прокинутися зранку під пісню з улюбленого фільму. Такий варіант пробудження налаштує вас на контакт з самим собою. До речі, краще міняти мелодію на будильнику раз на тиждень-два, щоб вона не встигала вам набриднути.

Підбадьорливий душ і ароматний гель для душу

Аромати зранку мають не менше значення, ніж гучність вашого будильника. Привчіть себе щоранку приймати душ з засобами для тіла, що бадьорять. Скраб із запахом кави, кокосовий гель або шампунь з ароматом мигдалю піднімуть настрій.

Випийте склянку води і, звичайно, зробіть хоча б легку розминку, розтяжку, зарядку.

Щоб ранок був добрим: секрети легкого пробудження і бадьоростіІлюстративне фото (pexels.com)

Нагадаємо, раніше Марина Боржемська запропонувала 5 простих рекомендацій, як протистояти застуді і насолоджуватися золотою осінню.

Читайте LITE в Google News
Поради нутриціолога
Танці з зірками: яскраві моменти
Танці з зірками: яскраві моменти
Холостячка 2: інтриги шоу
Холостячка 2: інтриги шоу
Гарячі фото знаменитостей
Гарячі фото знаменитостей
STYLER
Україну затягне холодними дощами: де буде найогидніша погода
Україну затягне холодними дощами: де буде найогидніша погода