Щоб ранок був добрим: секрети легкого пробудження і бадьорості

Ранок і ранкове пробудження - одна з головних умов того, щоб день був позитивний і продуктивний. Як же почати день правильно?

Тренер і експерт зі схуднення Марина Боржемська зібрала в Instagram кілька принципів ранкового пробудження, які допоможуть бути бадьорою весь день.

Спробуйте спати з відкритим вікном (поки ще не дуже холодно)

Важливим плюсом для здорового сну і бадьорого пробудження є зниження температури приміщення: при відкритих вікнах тіло людини охолоджується, що сприяє поліпшенню здоров'я.



Лягайте і вставайте в один і той же час

Заведіть собі правило лягати спати і вставати в один і той же час. І через тиждень після проходження цього режиму ви почнете відчувати себе набагато бадьоріше і будете в рази продуктивніше.



Придумайте улюблену ранкову традицію

Після пробудження в голові тут же виникає величезна кількість думок про те, що необхідно встигнути за день, але краще почати ранок з розслаблення. Придумайте собі традицію, яка щоранку буде вас радувати. Прогулянка, пробіжка, улюблена музика або навіть перегляд серії якогось серіалу.





Ілюстративне фото (pexels.com)

Поставте на будильник улюблену пісню

Немає нічого приємнішого, ніж прокинутися зранку під пісню з улюбленого фільму. Такий варіант пробудження налаштує вас на контакт з самим собою. До речі, краще міняти мелодію на будильнику раз на тиждень-два, щоб вона не встигала вам набриднути.



Підбадьорливий душ і ароматний гель для душу

Аромати зранку мають не менше значення, ніж гучність вашого будильника. Привчіть себе щоранку приймати душ з засобами для тіла, що бадьорять. Скраб із запахом кави, кокосовий гель або шампунь з ароматом мигдалю піднімуть настрій.



Випийте склянку води і, звичайно, зробіть хоча б легку розминку, розтяжку, зарядку.

Ілюстративне фото (pexels.com)