Чтобы утро было добрым: секреты легкого пробуждения и бодрости

Попробуйте спать с открытым окном (пока еще не очень холодно)

Важным плюсом для здорового сна и бодрого пробуждения является снижение температуры помещения: при открытых окнах тело человека охлаждается, что способствует улучшению здоровья.



Ложитесь и вставайте в одно и то же время

Заведите себе правило ложиться спать и вставать в одно и то же время. И спустя неделю после следования этому режиму вы начнете чувствовать себя намного бодрее и будете в разы продуктивнее.



Придумайте любимую утреннюю традицию

После пробуждения в голове тут же возникает огромное количество мыслей о том, что необходимо успеть за день, но лучше начать утро с расслабления. Придумайте себе традицию, которая каждое утро будет вас радовать. Прогулка, пробежка, любимая музыка или даже просмотр серии какого-то сериала.





Иллюстративное фото (pexels.com)

Поставьте на будильник любимую песню

Нет ничего приятнее, чем проснуться с утра под песню из любимого фильма. Такой вариант пробуждения настроит вас на контакт с самим собой. Кстати, лучше менять мелодию на будильнике раз в неделю-две, чтобы она не успевала вам надоесть.



Бодрящий душ и ароматный гель для душа

Ароматы с утра имеют не меньшее значение, чем громкость вашего будильника. Приучите себя каждое утро принимать душ с бодрящими средствами для тела. Скраб с запахом кофе, кокосовый гель или шампунь с ароматом миндаля поднимут настроение.



Выпейте стакан воды и, конечно, сделайте хотя бы легкую разминку, растяжку, зарядку.

Иллюстративное фото (pexels.com)