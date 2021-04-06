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Уволенный из-за Меган Маркл телеведущий жестко высказался о ней: "помешанная герцогиня"

Автор: Роман Мирончук

Пирс Морган, который раскритиковал скандальное интервью Меган Маркл Опре Уинфри и потом уволился из британского телеканала ITV, снова жестко высказался о герцогине. При этом он отметил, что не верит принцу Гарри и его жене.

Об этом сообщает издание Daily Mail.

Пирс Морган заявил, что 17 утверждений Гарри и Меган оказались неправдивыми, преувеличенными и их невозможно проверить.

"То, что я услышал, было чрезвычайной клеветой на королевскую семью, королеву, монархию и, откровенно говоря, на Британию, мою страну", - сказал он в интервью американскому телеканалу Fox News.

Он обвинил Меган Маркл в том, что она настроила против него своих сторонников, которые обвинили мужчину в расизме. Морган также призвал к тому, чтобы не нарушать свободу слова.

"Дело не столько в Меган Маркл - она помешанная герцогиня, которая хочет заработать миллионы, разгромив королевскую семью. На самом деле речь идет о свободе слова", - заявил Морган.

Напомним, названо имя члена королевской семьи, которого Меган Маркл обвинила в расизме.

Мы также писали о том, что Меган Маркл и принц Гарри приняли важное решение по будущим родам, которые должны быть в конце весны - начале лета. Счастливая пара ждет на появление девочки.

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Новости Украины королевская семьяМеган Маркл
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