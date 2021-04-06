Звільнений через Меган Маркл телеведучий жорстко висловився про неї: "схиблена герцогиня"

Пірс Морган заявив, що 17 тверджень Гаррі і Меган виявилися неправдивими, перебільшеними і їх неможливо перевірити.

"Те, що я почув, було надзвичайним наклепом на королівську родину, королеву, монархію і, відверто кажучи, на Британію, мою країну", - сказав він в інтерв'ю американському телеканалу Fox News.

Він звинуватив Меган Маркл в тому, що вона налаштувала проти нього своїх прихильників, які звинуватили чоловіка в расизмі. Морган також закликав до того, щоб не порушувати свободу слова.

"Справа не стільки в Меган Маркл - вона схиблена герцогиня, яка хоче заробити мільйони, розгромивши королівську сім'ю. Насправді мова йде про свободу слова", - заявив Морган.