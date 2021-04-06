Звільнений через Меган Маркл телеведучий жорстко висловився про неї: "схиблена герцогиня"

Пірс Морган, який розкритикував скандальне інтерв'ю Меган Маркл Опрі Вінфрі і потім звільнився з британського телеканалу ITV, знову жорстко висловився про герцогиню. При цьому він зазначив, що не вірить принцу Гаррі та його дружині.
Про це повідомляє видання Daily Mail.
Пірс Морган заявив, що 17 тверджень Гаррі і Меган виявилися неправдивими, перебільшеними і їх неможливо перевірити.
"Те, що я почув, було надзвичайним наклепом на королівську родину, королеву, монархію і, відверто кажучи, на Британію, мою країну", - сказав він в інтерв'ю американському телеканалу Fox News.
Він звинуватив Меган Маркл в тому, що вона налаштувала проти нього своїх прихильників, які звинуватили чоловіка в расизмі. Морган також закликав до того, щоб не порушувати свободу слова.
"Справа не стільки в Меган Маркл - вона схиблена герцогиня, яка хоче заробити мільйони, розгромивши королівську сім'ю. Насправді мова йде про свободу слова", - заявив Морган.
Нагадаємо, названо ім'я члена королівської сім'ї, якого Меган Маркл звинуватила в расизмі.
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