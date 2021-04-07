Василиса Фролова впервые показала лицо сына, которому исполнился месяц

Известная украинская телеведущая Василиса Фролова, 7 марта, родила сына Родиона. А сегодня, 7 апреля, она впервые показала его лицо.
Фотографии с малышом она опубликовала на своей странице в Instagram.
Когда она еще была беременна, то снялась в фотосессии, где была в образе Микки Мауса, а потом в этом же образ и одела ребенка.
Василиса Фролова с ребенком (фото: instagram.com/vasyafrolova)
"Месяц человеку. Вы ж, надеюсь, не шутите, что он самый сложный. За это время трансформаций с телом и разумом в разы больше, чем за всю беременность. Человек полностью завладел мною и пока никаких шансов на самостоятельную свободную жизнь не дает. Что ж вы не предупреждали то?" – написала под фото Фролова.
Василиса Фролова с ребенком (фото: instagram.com/vasyafrolova)
Пользователи сети прокомментировали фото ведущей.
Напомним, Василиса Фролова показала первое фото с новорожденным сыном.
Ранее Фролова показала себя до и после родов.