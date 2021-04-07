Василиса Фролова впервые показала лицо сына, которому исполнился месяц

Когда она еще была беременна, то снялась в фотосессии, где была в образе Микки Мауса, а потом в этом же образ и одела ребенка.

Василиса Фролова с ребенком (фото: instagram.com/vasyafrolova)

"Месяц человеку. Вы ж, надеюсь, не шутите, что он самый сложный. За это время трансформаций с телом и разумом в разы больше, чем за всю беременность. Человек полностью завладел мною и пока никаких шансов на самостоятельную свободную жизнь не дает. Что ж вы не предупреждали то?" – написала под фото Фролова.

Василиса Фролова с ребенком (фото: instagram.com/vasyafrolova)

Пользователи сети прокомментировали фото ведущей.