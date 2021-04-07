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Василиса Фролова впервые показала лицо сына, которому исполнился месяц

Автор: Роман Мирончук

Известная украинская телеведущая Василиса Фролова, 7 марта, родила сына Родиона. А сегодня, 7 апреля, она впервые показала его лицо.

Фотографии с малышом она опубликовала на своей странице в Instagram.

Когда она еще была беременна, то снялась в фотосессии, где была в образе Микки Мауса, а потом в этом же образ и одела ребенка.

Василиса Фролова с ребенком (фото: instagram.com/vasyafrolova)

"Месяц человеку. Вы ж, надеюсь, не шутите, что он самый сложный. За это время трансформаций с телом и разумом в разы больше, чем за всю беременность. Человек полностью завладел мною и пока никаких шансов на самостоятельную свободную жизнь не дает. Что ж вы не предупреждали то?" – написала под фото Фролова.

Василиса Фролова с ребенком (фото: instagram.com/vasyafrolova)

Пользователи сети прокомментировали фото ведущей.

  • Ох и лапусик;
  • Поздравляем вас от всей души! Это самые сложные денечки. Растите крепенькими и здоровенькими;
  • С первой датой! Ну что за сладость;
  • Какой хорошенький!
  • Здоровья вам и вашему ангелочку!
  • Прекрасные оба! И да, шутят, ибо первые месяцы вообще самые легкие спать/есть, дальше поинтересней;
  • Вам нужно продержаться еще месяц, второй и все будет гуд;
  • Вот именно! Все говорят, что беременность - это сложно, но, по-моему, сложно это первые 3 месяца! P. S. классные фото;
  • Какой прекрасный малыш!
  • Очень классный образ для фотосессии. Реально лучший из всех, что я видела;
  • Первый месяц - это сказка, ест и спит. Дальше будет весело, но легче однозначно станет где-то около года и дальше. Так что сил и терпения.

Напомним, Василиса Фролова показала первое фото с новорожденным сыном.

Ранее Фролова показала себя до и после родов.

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Новости Украины шоубизВасилиса Фролова
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