Василиса Фролова вперше показала обличчя сина, якому виповнився місяць

Коли вона ще була вагітна, то знялася у фотосесії, де була в образі Міккі Мауса, а потім у цьому ж образ і одягла дитину.

Василіса Фролова з дитиною (фото: instagram.com/vasyafrolova)

"Місяць людині. Ви ж, сподіваюся, не жартуйте, що він найскладніший. За цей час трансформацій з тілом і розумом в рази більше, ніж за всю вагітність. Людина повністю заволоділа мною і поки ніяких шансів на самостійне вільне життя не дає. Що ж ви не попереджали то?" – написала під фото Фролова.

Василіса Фролова з дитиною (фото: instagram.com/vasyafrolova)

Користувачі мережі прокоментували фото ведучої.