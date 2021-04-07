Василиса Фролова вперше показала обличчя сина, якому виповнився місяць

Відома українська телеведуча Василіса Фролова, 7 березня, народила сина Родіона. А сьогодні, 7 квітня, вона вперше показала його обличчя.
Фотографії з малюком вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram.
Коли вона ще була вагітна, то знялася у фотосесії, де була в образі Міккі Мауса, а потім у цьому ж образ і одягла дитину.
Василіса Фролова з дитиною (фото: instagram.com/vasyafrolova)
"Місяць людині. Ви ж, сподіваюся, не жартуйте, що він найскладніший. За цей час трансформацій з тілом і розумом в рази більше, ніж за всю вагітність. Людина повністю заволоділа мною і поки ніяких шансів на самостійне вільне життя не дає. Що ж ви не попереджали то?" – написала під фото Фролова.
Василіса Фролова з дитиною (фото: instagram.com/vasyafrolova)
Користувачі мережі прокоментували фото ведучої.
Нагадаємо, Василіса Фролова показала перше фото з новонародженим сином.
Раніше Фролова показала себе до і після пологів.