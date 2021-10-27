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Важнее еды: нутрициолог назвала ключевой фактор избавления от тревожности

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Среда 27 октября 2021 19:09
Важнее еды: нутрициолог назвала ключевой фактор избавления от тревожности Вероника Хуснутдинова (фото: instagram.com/veronika_naturomama)
Автор: Татьяна Турчаникова

Ключевой фактор избавления от тревожности, а также раздражительности, неконтролируемых вспышек гнева, панических атак и прочих подобных "радостей" жизни в 2021 году, - это правильно организованный сон.

Об этом рассказала в своем Instagram нутрициолог Вероника Хуснутдинова. Она всегда настаивает на том, что сон - важнее еды!

Сон - единственная возможность регулярного восстановления организма. Наше тело создано, чтобы следовать определенным ритмам в течение 24 часов. Наша задача - сделать сон приоритетом.

Важнее еды: нутрициолог назвала ключевой фактор избавления от тревожностиХотите избавиться от тревожности? Сделайте сон приоритетом (фото: pexels.com)

Сон жизненно важен для вашего общего физического и психического здоровья. Это, может быть, даже самый важный фактор в поддержании здорового образа жизни.

В 2017 г. американские генетики Д. Холл, М. Росбаш и М. Янг получили Нобелевскую премию в области физиологии и медицины за открытие так называемых клеточных часов - молекулярных механизмов, регулирующих циркадные ритмы организма.

Это суточные изменения деятельности организма. Они включают регуляцию сна и бодрствования, выделения гормонов, температуры тела и других параметров, которые изменяются в соответствии с суточным ритмом.

Циркадное нарушение может оказать негативное влияние на все виды биологических процессов:

  1. метаболические и сердечно-сосудистые нарушения,
  2. гормональная дисфункция,
  3. расстройства настроения,
  4. колебания сахара в крови,
  5. изменение аппетита,
  6. проблемы с памятью,
  7. когнитивные нарушения.

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Ночные работники являются ярким примером того, насколько серьезным может быть циркадное смещение: у них наблюдается смещение ритмов мелатонина и кортизола, они имеют повышенный риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, рака и желудочно-кишечных расстройств.

Исследование, проведенное среди членов экипажа авиакомпаний, летающих на большие расстояния и часто меняющих часовые зоны, показало, что некоторые отделы мозга - в частности, те, которые отвечают за обучение и память, - физически сокращаются в размере, а краткосрочная память становится существенно хуже.

Важнее еды: нутрициолог назвала ключевой фактор избавления от тревожностиОтсутствие здорового сна может "акнуться" серьезными последствиями (фото: pexels.com)

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Согласно исследованиям, сон менее 7 часов за ночь также был связан с повышенным риском хронических заболеваний, таких, как диабет, ожирение, высокое кровяное давление, болезни сердца, расстройства настроения и злоупотребление алкоголем.

Недостаточный сон также связан с нарушением иммунной функции, снижением продолжительности жизни.

Для адекватной работы циркадных ритмов важно засыпать до 23 часов.

Важнее еды: нутрициолог назвала ключевой фактор избавления от тревожностиСон - ключевой фактор в счастливом самоощущении (фото: pexels.com)

Простые привычки, которые помогут поддержать циркадные ритмы и наладить сон

  • Ложиться спать не позднее 23.00,
  • Не пользоваться гаджетами перед сном,
  • Если пользуйтесь, пользуйтесь также блокаторами синего света, например, очками,
  • Принимайте пищу в одно и то же время,
  • Не ешьте за 2-3 часа до сна,
  • Выходите на улицу в дневное время,
  • Работайте возле окна,
  • В комнате, где вы спите, не должно быть никаких мигающих лампочек и огоньков,
  • Дополнительно можно: пить успокаивающие травяные чаи, принимать успокаивающие ванны, использовать эфирные масла.

Раньше нутрициолог назвала одну-единственную диету, которые признали все специалисты.

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