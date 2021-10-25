Есть и худеть: нутрициолог назвала единственную диету, одобренную всеми специалистами
Обычно специалисты по питанию не рекомендуют мучить организм диетами и настаивают на индивидуальном подходе к питанию каждого отдельного человека.
Но есть одна диета, единственная, которая одобрена всеми специалистами без исключения и рекомендуется для улучшения качества питания. Она широко известна как один из вариантов здорового питания, это - средиземноморская диета.
Нутрициолог Анна Макарова в своем Instagram рассказала, что это за диета такая и что на ней можно и нужно есть.⠀
Средиземноморская диета: что можно есть, а что нельзя (фото: pexels.com)
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Что такое средиземноморская диета
- Впервые средиземноморская диета была описана физиологом Анселем Кисом. Он отметил, что в 60-х годах прошлого столетия жители Южной Италии и Греции употребляли мало насыщенных жиров, но много овощей. А после 25 лет наблюдений Кис понял, что чем ближе рацион к Средиземноморскому, тем меньше риск развития ишемической болезни сердца.
- Согласно исследованию SUN Cohort при участии 23 000 человек, высокая степень соблюдения Средиземноморской диеты связана со снижением частоты преждевременной смерти, а также развитием сердечно-сосудистых заболеваний, сахарного диабета 2 типа, метаболическим синдромом, почечнокаменной болезнью и даже депрессией.
- У участников, которые строго придерживались Средиземноморской диеты, риск преждевременный смерти был на 71% ниже, чем у участников, которые мало двигались и не строго придерживались Средиземноморской диеты.
Свежие плоды, овощи, умеренное количество рыбы и морепродуктов (фото: pexels.com)
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Как же она выглядит, эта Средиземноморская диета?
Средиземное море окружают не менее 16 стран и традиции питания различаются между ними из-за культуры, этнического фона и религии. Но ключевые компоненты все же есть:
- Высокая доля свежих плодов, овощей, картофеля, бобов, орехов, семян.
- Хлеб, макаронные изделия и другие продукты на основе зерновых культур.
- Фрукты являются ежедневным десертом.
- Достаточное количесво нерафинированного оливкового масла первого холодного отжима.
- Умеренное количество рыбы и морепродуктов.
- Умеренное количество молочных продуктов (в основном, это сыры и йогурты).
- Мало мяса птицы, красного мяса и яиц (не более 4-х яиц в неделю) для снижения насыщенных жиров.
- Мало сладостей.
- Умеренное потребление вина (1 порция (140 мл 12% вина) для женщин и 2 для мужчин).
- Особое внимание - жирам.
- Диета неразрывно связана с активным образом жизни.
Мало сладостей, достаточно жиров (фото: pexels.com)
На практике средиземноморская диета выглядит так:
- Каждый прием пищи, всего их три, включает: 1-2 фрукта, минимум 2 порции овощей, оливковое масло, 1-2 порции цельнозерновых, включая хлеб и макароны.
- Ежедневно: 2 порции молочных продуктов, 1-2 порции орехов, оливок, семечек.
- Каждую неделю: 2 и больше порции рыбы и морепродуктов, 2 порции мяса птицы, 2-4 яйца, 2 и больше порции бобовых, 2 порции красного мяса, 1 порция переработанного мяса, до 3 порций картофеля.
- Ежедневное употребление жидкости, включая воду, травяные напитки.
- Сладкое - максимум 2 порции в неделю.
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