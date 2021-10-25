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Есть и худеть: нутрициолог назвала единственную диету, одобренную всеми специалистами

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Понедельник 25 октября 2021 20:43
Есть и худеть: нутрициолог назвала единственную диету, одобренную всеми специалистами Нутрициолог Анна Макарова (фото: instagram.com/annamakarova25)
Автор: Татьяна Турчаникова

Обычно специалисты по питанию не рекомендуют мучить организм диетами и настаивают на индивидуальном подходе к питанию каждого отдельного человека.

Но есть одна диета, единственная, которая одобрена всеми специалистами без исключения и рекомендуется для улучшения качества питания. Она широко известна как один из вариантов здорового питания, это - средиземноморская диета.

Нутрициолог Анна Макарова в своем Instagram рассказала, что это за диета такая и что на ней можно и нужно есть.⠀

Есть и худеть: нутрициолог назвала единственную диету, одобренную всеми специалистамиСредиземноморская диета: что можно есть, а что нельзя (фото: pexels.com)

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Что такое средиземноморская диета

  • Впервые средиземноморская диета была описана физиологом Анселем Кисом. Он отметил, что в 60-х годах прошлого столетия жители Южной Италии и Греции употребляли мало насыщенных жиров, но много овощей. А после 25 лет наблюдений Кис понял, что чем ближе рацион к Средиземноморскому, тем меньше риск развития ишемической болезни сердца.
  • Согласно исследованию SUN Cohort при участии 23 000 человек, высокая степень соблюдения Средиземноморской диеты связана со снижением частоты преждевременной смерти, а также развитием сердечно-сосудистых заболеваний, сахарного диабета 2 типа, метаболическим синдромом, почечнокаменной болезнью и даже депрессией.
  • У участников, которые строго придерживались Средиземноморской диеты, риск преждевременный смерти был на 71% ниже, чем у участников, которые мало двигались и не строго придерживались Средиземноморской диеты.

Есть и худеть: нутрициолог назвала единственную диету, одобренную всеми специалистамиСвежие плоды, овощи, умеренное количество рыбы и морепродуктов (фото: pexels.com)

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Как же она выглядит, эта Средиземноморская диета?

Средиземное море окружают не менее 16 стран и традиции питания различаются между ними из-за культуры, этнического фона и религии. Но ключевые компоненты все же есть:

  1. Высокая доля свежих плодов, овощей, картофеля, бобов, орехов, семян.
  2. Хлеб, макаронные изделия и другие продукты на основе зерновых культур.
  3. Фрукты являются ежедневным десертом.
  4. Достаточное количесво нерафинированного оливкового масла первого холодного отжима.
  5. Умеренное количество рыбы и морепродуктов.
  6. Умеренное количество молочных продуктов (в основном, это сыры и йогурты).
  7. Мало мяса птицы, красного мяса и яиц (не более 4-х яиц в неделю) для снижения насыщенных жиров.
  8. Мало сладостей.
  9. Умеренное потребление вина (1 порция (140 мл 12% вина) для женщин и 2 для мужчин).
  10. Особое внимание - жирам.
  11. Диета неразрывно связана с активным образом жизни.

Есть и худеть: нутрициолог назвала единственную диету, одобренную всеми специалистамиМало сладостей, достаточно жиров (фото: pexels.com)

На практике средиземноморская диета выглядит так:

  • Каждый прием пищи, всего их три, включает: 1-2 фрукта, минимум 2 порции овощей, оливковое масло, 1-2 порции цельнозерновых, включая хлеб и макароны.
  • Ежедневно: 2 порции молочных продуктов, 1-2 порции орехов, оливок, семечек.
  • Каждую неделю: 2 и больше порции рыбы и морепродуктов, 2 порции мяса птицы, 2-4 яйца, 2 и больше порции бобовых, 2 порции красного мяса, 1 порция переработанного мяса, до 3 порций картофеля.
  • Ежедневное употребление жидкости, включая воду, травяные напитки.
  • Сладкое - максимум 2 порции в неделю.

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