Важный и переходной период: гороскоп для всех женщин с 28 декабря по 3 января

Гороскоп на ближайшую неделю для всех представителей зодиакального созвездия говорит о том, что в ближайшие дни нужно избегать ссор, конфликтов и бездействия. Эта неделя станет переходной и поэтому нужно постараться избежать все неприятности.

Астрологи рассказали, что ждет всех женщин по знаку Зодиака в период с 28 декабря 2020 года по 3 января 2021 года. Об этом пишет издание SlovoFraza.

Женщина-Овен

Астрологи рекомендуют в последние дни года повышать свою энергетику и жизненный тонус, а в Полнолуние избегать неприятности и следить за своим настроением. Начало года будет очень удачным, и Овны смогут начать путь к глобальным изменениям в жизни.

Женщина-Телец

Этим дамам в ближайшие дни будет легче находить общий язык с другими людьми, если они проявят больше чуткости. Постарайтесь находиться в гармонии с собой и завершить год без скандалов и конфликтов с близкими людьми.

Женщина-Близнецы

Начало недели позволит оставить в прошлом все проблемы и обиды и вступить в новый год с хорошим настроением. Сохранить позитивный настрой поможет смена имиджа. Он привлечет нужных людей и поможет обрести уверенность в себе.

Женщина-Рак

Откажитесь в ближайшие дни от любых споров и конфликтов, не стоит портить себе настроение перед праздниками и наживать врагов. Начать и закончить неделю нужно с позитива и специальных упражнений, которые укрепят энергетику и помогут противостоять агрессивным личностям.

Женщина-Лев

Неделя будет очень активной, и чтобы не растерять весь энтузиазм, астрологи советуют думать позитивно. Год начнется очень успешно, особенно если помириться с близкими и перестать критиковать свое окружение.

Женщина-Дева

Девам на этой неделе будут помогать звезды и планеты. Период станет удачным для перемен к лучшему и нужно сосредоточиться на своей интуиции, чтобы найти верное решение в сложной ситуации. Это поможет избежать поспешных поступков, которые могут завести в тупик.

Женщина-Весы

Отложите воплощение новых идей и планов до нового года, займитесь завершением всех дел, избавьтесь от всего, что тянет вас назад, раздайте долги. А вот с 1 января Весы смогут наладить личную жизнь.

Женщина-Скорпион

Постарайтесь сохранить внутреннее равновесие, так как энергетика звезд будет нестабильной. Настроение может меняться несколько раз в день, а эмоции могут стать главным врагом в общении с близкими. Постарайтесь держать себя в руках, чтобы не навлечь на себя неудачи в канун нового года.

Женщина-Стрелец

Сохраните свой настрой на победу и прогоните прочь грусть перед праздниками. Хандра будет мешать вам завершить все важные дела и может стать причиной неприятностей. А вот с первых дней 2021 года займитесь привлечением удачи.

Женщина-Козерог

Ваше упрямство может стать причиной ссор и конфликтов, будьте осторожны. С 28 по 31 декабря энергетика планет будет вам больше мешать, чем помогать и постарайтесь рассчитывать на собственные силы. С 1 января ситуация начнет меняться в лучшую сторону.

Женщина-Водолей

Вам улыбнется удача на этой недели, и вы сможете без труда завершить все необходимые дела, подготовиться к праздникам и приступить к воплощению в жизнь новых планов. С 1 января у вас могут начаться романтические отношения или вы хорошо отдохнете в компании самых близких.

Женщина-Рыбы

Вас ждет успех, но для этого вам понадобится вся уверенность в себе и собственных силах. Позитивный настрой поможет привлечь в жизнь благоприятные перемены, наладить отношения с коллегами, близкими людьми и даже завязать романтические отношения.

Напомним, ранее мы писали о том, что астрологи назвали главные опасности для каждого знака Зодиака в 2021 году.