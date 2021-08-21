ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Ведущая "плюсов" покорила красотой в тропической фотосессии

Новина українською →
Суббота 21 августа 2021 21:48
Ведущая "плюсов" покорила красотой в тропической фотосессии Ирина Ванникова (фото: пресс-служба 1+1)
Автор: Владимир Костырин

Популярная ведущая Ирина Ванникова снялась в благотворительной фотосессии и присоединилась к сбору средств на лечение 36-летней украинской стилистки Ксении Яровчик, которая лично подобрала для Ирины одежду и аксессуары.

Перед фотокамерой звезда программы "Твій день" на 1+1 появилась в льняном платье светлых тонов свободного кроя, подвязанным широким кожаным ремнем. Образ дополнили бежевые ботинки в стиле гранж, массивные сережки и светло-персикового цвета шляпа-канотье.

Как отметила Ксения, стиль для Ирины она выбирала, опираясь на мягкие и гармоничные черты лица телезвезды. Силуэт получился легким и свободным. На фото ведущая появилась в легком, тропическом стиле.

"Прежде всего я смотрела на цветотип и привязывалась к самой тематике тропиков. Мне хотелось сделать современный, легкий и непринужденный образ. Для того чтобы комфортно было в жару, я выбрала лен. Что касается аксессуаров - я смотрела на природные линии Ирины, у нее мягкие черты лица, среднего размера, и я такие же подбирала украшения - округлой формы или овальные. И когда мягкие линии в лице повторяются и в аксессуарах, и в шляпе, то это еще гармоничнее выглядит", - отметила Яровчик.

Сама же Ванникова отмечает, что сразу решила помочь Ксении, как только узнала о ее благотворительном проекте. Ведущая убеждена: добро и любовь не делится, а умножается. Нужно помогать человеку, попавшему в сложную ситуацию.

Ведущая &quot;плюсов&quot; покорила красотой в тропической фотосессииВедущая &quot;плюсов&quot; покорила красотой в тропической фотосессииВедущая &quot;плюсов&quot; покорила красотой в тропической фотосессииВедущая &quot;плюсов&quot; покорила красотой в тропической фотосессииВедущая &quot;плюсов&quot; покорила красотой в тропической фотосессииВедущая &quot;плюсов&quot; покорила красотой в тропической фотосессииВедущая &quot;плюсов&quot; покорила красотой в тропической фотосессии

Ирина Ванникова в яркой фотосессии (фото: пресс-служба 1+1)

Ранее мы писали о том, что известная ведущая Неля Шовкопляс осуществила заветную мечту тяжелобольного мальчика.

Напомним также, недавно украинские телеведущие покрасовались в шубах из конопли.

Читайте LITE в Google News
Ирина Ванникова
Скандалы недели
Скандалы недели
Холостячка 2: интриги шоу
Холостячка 2: интриги шоу
Горячие фото знаменитостей
Горячие фото знаменитостей
STYLER
Эксперты назвали продукты, которые взлетят в цене осенью: процесс не остановить!
Эксперты назвали продукты, которые взлетят в цене осенью: процесс не остановить!