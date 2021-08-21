Ведуча "плюсів" підкорила красою в тропічній фотосесії

Популярна ведуча Ірина Ванникова знялася у благодійній фотосесії та долучилася до збору коштів на лікування 36-річної української стилістки Ксенії Яровчик, яка особисто підібрала для Ірини одяг та аксесуари.

Перед фотокамерою зірка програми "Твій день" на 1+1 з'явилася в лляній сукні світлих тонів вільного крою, підв'язаною широким шкіряним ременем. Образ доповнили бежеві черевики в стилі гранж, масивні сережки та світло-персикового кольору капелюх-канотьє.

Як зазначила Ксенія, стиль для Ірини вона вибирала, спираючись на м'які й гармонійні риси обличчя телезірки. Силует вийшов легким і вільним. На фото ведуча з'явилася в легкому, тропічному стилі.

"Насамперед я дивилася на кольоротип і прив'язувалася до самої тематики - тропіків. Мені хотілося зробити сучасний, легкий і невимушений образ. А, щоб комфортніше було в спеку, я обрала льон. Що стосується аксесуарів - я дивилася на природні лінії Ірини, у неї вони м'які, середнього розміру, і я такі ж підбирала прикраси - округлої форми або овальні. І коли м'які лінії в обличчі повторюються і в аксесуарах, і в шляпі, то це ще гармонійніше виглядає", - зазначила Яровчик.

Сама ж Ванникова зазначає, що відразу вирішила допомогти Ксенії, щойно дізналася про її благодійний проект. Ведуча переконана: добро і любов не ділиться, а множиться. Потрібно допомагати людині, яка потрапила в складну ситуацію.

Ірина Ванникова в яскравій фотосесії (фото: прес-служба 1+1)