Ведущая "плюсов" покорила красотой в тропической фотосессии

Как отметила Ксения, стиль для Ирины она выбирала, опираясь на мягкие и гармоничные черты лица телезвезды. Силуэт получился легким и свободным. На фото ведущая появилась в легком, тропическом стиле.

"Прежде всего я смотрела на цветотип и привязывалась к самой тематике тропиков. Мне хотелось сделать современный, легкий и непринужденный образ. Для того чтобы комфортно было в жару, я выбрала лен. Что касается аксессуаров - я смотрела на природные линии Ирины, у нее мягкие черты лица, среднего размера, и я такие же подбирала украшения - округлой формы или овальные. И когда мягкие линии в лице повторяются и в аксессуарах, и в шляпе, то это еще гармоничнее выглядит", - отметила Яровчик.

Сама же Ванникова отмечает, что сразу решила помочь Ксении, как только узнала о ее благотворительном проекте. Ведущая убеждена: добро и любовь не делится, а умножается. Нужно помогать человеку, попавшему в сложную ситуацию.

Ирина Ванникова в яркой фотосессии (фото: пресс-служба 1+1)