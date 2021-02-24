Ведущий Анатолич Анатолич станет многодетным папой

Он опубликовал фото, на котором семейство в полном составе: он сам, его супруга и две дочери. А вот животик Юлы заметно округлился.

"На этом фото нас пятеро. Заметили? Всех целую и обнимаю. Я счастлив", - подписал снимок Анатолий.

Анатолич Анатолич станет отцом в третий раз (скрин: instagram.com/anatoliyanatolich)

Подписчики поздравляют семью и желают семейству всего самого наилучшего в комментариях:

Толя, поздравляю!

Как круто! Поздравляю вас

Боже! Какая крутая новость! Поздравляю вас ребята! Ух! Сделали мое утро.

Вітаю! Здоров’я вашій великій родині.

Интересно, что супруги давно упоминали о возможном пополнении в семье. В одном из интервью они рассказали, что к третьей беременности будут готовиться более серьезно.

"Когда ждешь первого ребенка, считаешь каждый день. Когда ждешь второго, хочется скорее родить. К рождению третьего ребенка нужно подготовиться. Это длительный процесс, и на этот шаг мне уже нужно решиться. Я все откладываю на потом. А Толя, наверное, пятерых бы хотел", - говорили Юла.

Сейчас в семье воспитывается две дочери: Алиса (9 лет) и Лолита (7 лет).