Ведучий Анатоліч Анатоліч стане багатодітним татом

Телеведучий Анатолій Анатоліч і його дружина Юла (Юлія Бойко) готуються знову стати батьками.
Радісною новиною ведучий поділився на своїй сторінці в Instagram.
Він опублікував фото, на якому сімейство у повному складі: він сам, його дружина і дві дочки. А от животик Юли помітно округлився.
"На цьому фото нас п'ятеро. Помітили? Всіх цілую і обіймаю. Я щасливий", - підписав знімок Анатолій.
Анатоліч Анатоліч стане батьком втретє (скрін: instagram.com/anatoliyanatolich)
Дописувачі вітають сім'ю і бажають родині всього найкращого в коментарях:
Цікаво, що подружжя давно згадувало про можливе поповнення в родині. В одному з інтерв'ю вони розповіли, що до третьої вагітності будуть готуватися більш серйозно.
"Коли чекаєш першу дитину, рахуєш кожен день. Коли чекаєш другу, хочеться швидше народити. До народження третьої дитини потрібно підготуватися. Це тривалий процес, і на цей крок мені вже треба зважитися. Я все відкладаю на потім. А Толя, напевно, п'ятьох би хотів", - говорила Юла.
Зараз в родині виховується дві дочки: Аліса (9 років) і Лоліта (7 років).
Раніше Анатолій Анатоліч розповів про поїздку в США. Телеведучий говорить, що таку ж суму вони витратили б на відпочинок у Буковелі або Одесі.