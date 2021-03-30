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Ведущий Слава Демин поразил откровениями об издевательствах матери: меня били до крови

Новина українською → Вторник 30 марта 2021 08:54
Ведущий Слава Демин поразил откровениями об издевательствах матери: меня били до крови Фото: Слава Демин рассказал о матери (lux.fm)
Автор: Людмила Жукова

Популярный украинский радиоведущий Слава Демин, который недавно расстался с женой, рассказал об издевательствах матери над ним в детстве. В юном возрасте его воспитанием занималась мама и бабушка, но методы были очень суровыми. Его неоднократно били.

Об этом Слава рассказал в программе "Жизнь известных людей".

Слава до сих пор не может простить мать за свое детство, хотя ему уже исполнилось 36 лет.

"Меня били и за проступки, и для профилактики. "Ну ты же все равно что-то плохое сделаешь". И не только ремешком. Мы стояли на базаре продавали разные вещи, в том числе и сигареты, и меня даже били резинкой, которой перевязывали эти кравчучки. Били много, часто, больно, до крови", - поведал шоумен.

По словам Славы, следы от побоев он тщательно прятал, а на сеансах массажа выдумывал для массажиста разные истории, чтобы только скрыть правду.

Слава рассказывает, что никогда не поднимет руку на своего сына. Для него это полное табу. Судя по всему, травма из детства до сих пор дает о себе знать и болит.

Слава Демин рассказал о матери

Напомним, что Слава Демин сообщил своим поклонникам грустную новость. Он развелся со своей женой Ксенией Мищенко, с которой был в браке 13 лет.

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