Ведущий Слава Демин поразил откровениями об издевательствах матери: меня били до крови

Популярный украинский радиоведущий Слава Демин, который недавно расстался с женой, рассказал об издевательствах матери над ним в детстве. В юном возрасте его воспитанием занималась мама и бабушка, но методы были очень суровыми. Его неоднократно били.

Слава до сих пор не может простить мать за свое детство, хотя ему уже исполнилось 36 лет.

"Меня били и за проступки, и для профилактики. "Ну ты же все равно что-то плохое сделаешь". И не только ремешком. Мы стояли на базаре продавали разные вещи, в том числе и сигареты, и меня даже били резинкой, которой перевязывали эти кравчучки. Били много, часто, больно, до крови", - поведал шоумен.

По словам Славы, следы от побоев он тщательно прятал, а на сеансах массажа выдумывал для массажиста разные истории, чтобы только скрыть правду.

Слава рассказывает, что никогда не поднимет руку на своего сына. Для него это полное табу. Судя по всему, травма из детства до сих пор дает о себе знать и болит.

Слава Демин рассказал о матери