Ведучий Слава Дьомін вразив одкровеннями про знущання матері: мене били до крові

Популярний український радіоведучий Слава Дьомін, який нещодавно розлучився з дружиною, розповів про знущання матері над ним у дитинстві. У юному віці його вихованням займалася мама і бабуся, але методи були дуже суворими. Його неодноразово били.

Про це Слава розповів у програмі "Життя відомих людей".

Слава досі не може пробачити мати за своє дитинство, хоча йому вже виповнилось 36 років.

"Мене били і за проступки, і для профілактики. "Ну ти ж все одно щось погане зробиш". І не тільки ремінцем. Ми стояли на базарі продавали різні речі, в тому числі і цигарки, і мене навіть били гумкою, якою перев'язували ці кравчучки. Били багато, часто, боляче, до крові", - розповів шоумен.

За словами Слави, сліди від побоїв він ретельно ховав, а на сеансах масажу вигадував для масажиста різні історії, щоб тільки приховати правду.

Слава розповідає, що ніколи не підніме руку на свого сина. Для нього це повне табу. Судячи з усього, травма з дитинства досі дає про себе знати та болить.

Слава Дьомін розказав про матір