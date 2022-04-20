Великая среда: что значит этот день перед Пасхой, главные запреты

20 апреля - в Украине Великая среда. Этот день станет одним из важнейших дней Страстной недели перед Пасхой.
Что можно и нельзя делать в этот день - читайте в материале Lite.
Библия гласит, что именно в среду Иуда предал Иисуса Христа за тридцать серебренников. В этот день самым большим грехом является предательство, поэтому желательно покаяться от души и исповедаться.
Также в этот день - согласно библейским преданиям, Иисус Христос пришел в дом Симона-прокаженного в Вифании. Туда же пришла раскаявшаяся блудница Мария Магдалина, которая омыла ноги Спасителю. Христос простил ей все грехи. Поступок Марии олицетворяет покаяние, к которому может прийти любой грешник и будет прощен.
В этот день в храмах прославляют покаявшуюся Марию Магдалину и проклинают предательство Иуды.
На вечерней службе совершается Таинство исповеди, на котором можно попросить о прощении всех грехов.
В среду люди стараются убрать все в доме, вынести мусор, постирать и вымыть полы. Также готовят продукты для приготовления пасок, а яйца - к покраске.
Поскольку Великий пост продолжается, важно соблюдать его традиции и ограничения.
Также можно помочь всем, кто в этом нуждается.
Те, кто придерживается правил Великого поста, сегодня могут есть сухофрукты, мед, орехи, сырые овощи, хлеб и соль.