Великая среда: что значит этот день перед Пасхой, главные запреты

Библия гласит, что именно в среду Иуда предал Иисуса Христа за тридцать серебренников. В этот день самым большим грехом является предательство, поэтому желательно покаяться от души и исповедаться.

Также в этот день - согласно библейским преданиям, Иисус Христос пришел в дом Симона-прокаженного в Вифании. Туда же пришла раскаявшаяся блудница Мария Магдалина, которая омыла ноги Спасителю. Христос простил ей все грехи. Поступок Марии олицетворяет покаяние, к которому может прийти любой грешник и будет прощен.

Что нужно сделать в этот день, традиции

В этот день в храмах прославляют покаявшуюся Марию Магдалину и проклинают предательство Иуды.

На вечерней службе совершается Таинство исповеди, на котором можно попросить о прощении всех грехов.

В среду люди стараются убрать все в доме, вынести мусор, постирать и вымыть полы. Также готовят продукты для приготовления пасок, а яйца - к покраске.

Поскольку Великий пост продолжается, важно соблюдать его традиции и ограничения.

Также можно помочь всем, кто в этом нуждается.

Чего категорически нельзя делать в Великую среду

Запрещается громко и шумно веселиться предаваться удовольствиям, веселью.

Нельзя ругаться, ссориться, быть агрессивным.

Тяжелым трудом заниматься нельзя.

Запрещены азартные игры, любые гадания.

Правила поста

Те, кто придерживается правил Великого поста, сегодня могут есть сухофрукты, мед, орехи, сырые овощи, хлеб и соль.

Важные приметы этого дня