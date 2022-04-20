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Велика середа: що значить цей день перед Великоднем, головні заборони

Яке сьогодні свято (колаж РБК-Україна)
Автор: Styler

20 квітня - в Україні велика середа. Цей день стане одним з найважливіших днів Страсного тижня перед Великоднем.

Що можна і не можна робити в цей день - читайте в матеріалі Lite.

Біблія говорить, що саме в середу Іуда зрадив Ісуса Христа за тридцять срібняків. У цей день найбільшим гріхом є зрада, тому бажано покаятися від душі і сповідатися.

Також в цей день - згідно з біблійними переказами, Ісус Христос прийшов в будинок Симона-прокаженого у Віфанії. Туди ж прийшла розкаялася блудниця Марія Магдалина, яка омила ноги Спасителю. Христос пробачив їй всі гріхи. Вчинок Марії уособлює покаяння, до якого може прийти будь-який грішник і буде прощений.

Що потрібно зробити в цей день, традиції

У цей день в храмах прославляють покаялася Марію Магдалину і проклинають зраду Іуди.

На вечірній службі відбувається таїнство сповіді, на якому можна попросити про прощення всіх гріхів.

У середу люди намагаються прибрати все в будинку, винести сміття, випрати і вимити підлоги. Також готують продукти для приготування пасок, а яйця - до фарбування.

Оскільки Великий піст триває, важливо дотримуватися його традиції та обмеження.

Також можна допомогти всім, хто цього потребує.

Чого категорично не можна робити У Велику середу

  • Забороняється голосно і шумно веселитися віддаватися задоволень, веселощів.
  • Не можна лаятися, сваритися, бути агресивним.
  • Важкою працею займатися не можна.
  • Заборонені азартні ігри, будь-які ворожіння.

Правила посту

Ті, хто дотримується правил Великого посту, сьогодні можуть їсти сухофрукти, мед, горіхи, сирі овочі, хліб і сіль.

Важливі прикмети цього дня

  • Холодна ніч і жаркий день - скоро буде хороша погода.
  • Зоря червоного кольору - погода буде непогожа, дощова, вітряна.
  • У небі граються граки - прийде тепло.

Також читайте, як пофарбувати яйця на Великдень тими продуктами, які є на кожній кухні.

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