Велика середа: що значить цей день перед Великоднем, головні заборони

20 квітня - в Україні велика середа. Цей день стане одним з найважливіших днів Страсного тижня перед Великоднем.
Що можна і не можна робити в цей день - читайте в матеріалі Lite.
Біблія говорить, що саме в середу Іуда зрадив Ісуса Христа за тридцять срібняків. У цей день найбільшим гріхом є зрада, тому бажано покаятися від душі і сповідатися.
Також в цей день - згідно з біблійними переказами, Ісус Христос прийшов в будинок Симона-прокаженого у Віфанії. Туди ж прийшла розкаялася блудниця Марія Магдалина, яка омила ноги Спасителю. Христос пробачив їй всі гріхи. Вчинок Марії уособлює покаяння, до якого може прийти будь-який грішник і буде прощений.
У цей день в храмах прославляють покаялася Марію Магдалину і проклинають зраду Іуди.
На вечірній службі відбувається таїнство сповіді, на якому можна попросити про прощення всіх гріхів.
У середу люди намагаються прибрати все в будинку, винести сміття, випрати і вимити підлоги. Також готують продукти для приготування пасок, а яйця - до фарбування.
Оскільки Великий піст триває, важливо дотримуватися його традиції та обмеження.
Також можна допомогти всім, хто цього потребує.
Ті, хто дотримується правил Великого посту, сьогодні можуть їсти сухофрукти, мед, горіхи, сирі овочі, хліб і сіль.