Великая суббота 2022: что нельзя и можно делать за день перед Пасхой

Великая суббота - это последний день перед светлым праздником Пасхи. Для православных христиан Великая Суббота — и скорбный, и радостный день. Христос еще лежит в гробу, еще не настало Воскресение, но уже все наполнено предпасхальной радостью. В этот день христиане воспоминают телесное погребение Иисуса Христа и сошествие Его во ад.

Суббота Страстной седмицы, посвященная воспоминанию погребения и пребывания во гробе тела Иисуса Христа и сошествия Христа во ад, она является также приготовлением к Пасхе – Воскресению Христа, которое празднуется в ночь с субботы на воскресенье.

Службы Великой субботы сохранили ряд характерных черт раннехристианского богослужения, и ряд литургических особенностей этого дня прослеживается уже в памятниках IV века.

По традиции Православной Церкви день Великой Субботы начинается с вечера – чином утрени: посреди храма, на возвышении, украшенная цветами, находится икона Христа, лежащего во гробе – святая Плащаница.

Песнопения утреннего канона Великой Субботы славят Христа, Своею смертью победившего смерть.

По обычаю важнейших постных дней литургия совершается после вечерни.

Что категорически нельзя делать в Страстную субботу:

Нельзя разговляться с трех часов ночи субботы и до утра воскресенья;

Нельзя есть приготовленную на огне еду.

Нельзя пить спиртное (тем, кто в Великую пятницу соблюдал строгий пост и был только на хлебе и воде, можно выпить немного красного вина для поддержания сил);

Нельзя смеяться, танцевать и петь;

Нельзя вступать в близость с мужем;

Нельзя заниматься рыбалкой или охотиться;

Нельзя делать уборку в доме, гладить и стирать вещи;

Нельзя мыться;

Нельзя работать на огороде.

Нельзя заниматься рукоделием.

Воздержитесь от любой физической работы.

Что можно делать в Великую субботу:

Хозяйки в Страстную субботу всегда красили яйца и пекли паски. Самым распространенным цветом для окрашивания яиц считается красный.

Также в субботу перед Пасхой обязательно нужно раздать милостыню всем нуждающимся, которых вы встретите на своем пути. Также можно сделать родственникам и близким пасхальные подарки.

Следует посетить храм и, по возможности, встретить Пасху там.

Кладбище в Страстную субботу обычно не посещают и не поминают в этот день усопших.