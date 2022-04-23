Великая суббота 2022: что нельзя и можно делать за день перед Пасхой

Великая суббота - это последний день перед светлым праздником Пасхи. В этом году она выпала на 23 апреля.
Что можно и нельзя делать в этот день - читайте в материале Lite.
Великая суббота - это последний день перед светлым праздником Пасхи. Для православных христиан Великая Суббота — и скорбный, и радостный день. Христос еще лежит в гробу, еще не настало Воскресение, но уже все наполнено предпасхальной радостью. В этот день христиане воспоминают телесное погребение Иисуса Христа и сошествие Его во ад.
Суббота Страстной седмицы, посвященная воспоминанию погребения и пребывания во гробе тела Иисуса Христа и сошествия Христа во ад, она является также приготовлением к Пасхе – Воскресению Христа, которое празднуется в ночь с субботы на воскресенье.
Службы Великой субботы сохранили ряд характерных черт раннехристианского богослужения, и ряд литургических особенностей этого дня прослеживается уже в памятниках IV века.
По традиции Православной Церкви день Великой Субботы начинается с вечера – чином утрени: посреди храма, на возвышении, украшенная цветами, находится икона Христа, лежащего во гробе – святая Плащаница.
Песнопения утреннего канона Великой Субботы славят Христа, Своею смертью победившего смерть.
По обычаю важнейших постных дней литургия совершается после вечерни.
Кладбище в Страстную субботу обычно не посещают и не поминают в этот день усопших.
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