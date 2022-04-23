Велика Субота 2022: що не можна і можна робити за день перед Великоднем

Велика Субота - це останній день перед світлим святом Великодня. Цього року вона випала на 23 квітня.
Що можна і не можна робити в цей день - читайте в матеріалі Lite.
Велика Субота - це останній день перед світлим святом Великодня. Для православних християн Велика Субота - і скорботний, і радісний день. Христос ще лежить в труні, ще не настав воскресіння, але вже все наповнене передвеликодньою радістю. У цей день християни згадують тілесне поховання Ісуса Христа і Зішестя його в пекло.
Субота Страсної седмиці, присвячена спогаду поховання і перебування в гробі тіла Ісуса Христа і Зішестя Христа в пекло, вона є також приготуванням до Великодня – Воскресіння Христа, яке святкується в ніч з суботи на неділю.
Служби Великої Суботи зберегли ряд характерних рис ранньохристиянського богослужіння, і ряд літургійних особливостей цього дня простежується вже в пам'ятках IV століття.
За традицією Православної Церкви день Великої Суботи починається з вечора - чином утрені: посеред храму, на узвишші, прикрашена квітами, знаходиться ікона Христа, що лежить у гробі - свята Плащаниця.
Піснеспіви ранкового канону Великої Суботи славлять Христа, своєю смертю переміг смерть.
За звичаєм найважливіших пісних днів літургія відбувається після вечірні.
Кладовище в Страсну суботу зазвичай не відвідують і не поминають в цей день покійних.
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