Великий понедельник 2022: что нельзя делать в этот день, его главные приметы

Седьмая и последняя неделя Великого поста, начинается в Великий понедельник и завершается в Страстную субботу, предшествующую пасхальному воскресенью. Согласно религиозным канонам все дни недели богослужения погружают верующих в события последних дней жизни Христа.

В славянской традиции в течение всей недели шла подготовка к главному празднику: мыли столы, скамейки, лавки, окна, двери. Белили печь, а то и стены. Выскабливали, вымывали пол, вытряхивали половики, перемывали посуду.

Традиции этого дня

Начинается неделя подготовки к встрече святого Воскресения. В этот день мыли и белили хаты, чистили скотину. Тот, кто в Чистый понедельник искренне постится (не ест и не пьет целый день), будет успешно находить летом птичьи гнезда.

Что нельзя делать в Великий понедельник

В Великий понедельник, как и в течение всей Страстной недели, нельзя веселиться, развлекаться, ссориться с кем-либо, вспоминать обиды. Также не принято ходить в гости в этот день.

С Великого понедельника пост усиливается - то есть по-прежнему под запретом мясо, молочные продукты, рыба. Но кроме того благочестивые верующие стараются придерживаться принципа сухоядения (без вареной пищи) и ограничивают себя в растительном масле. Но это именно для тех, кто очень придерживается веры.

Что можно делать в Великий понедельник

Прежде всего, верующие должны посвятить день чтению Библии. Ограничиваются увеселительные мероприятия. В Великий (чистый) понедельник начинали готовиться к Пасхе: принято было проводить уборку в жилище, мыть полы, белить стены, выбрасывать ненужные вещи. За неделю перед Пасхой нужно починить все, что сломалось, а также разобрать шкафы.

Приметы этого дня

Существует несколько примет, связанных с Великим понедельником. Вот, например: