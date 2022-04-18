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Великий понеділок 2022: що не можна робити в цей день, його головні прикмети

Яке сьогодні свято (колаж РБК-Україна)
Автор: Styler

Великий понеділок перед святом Великодня випадає в 2022 році на 18 квітня. Він є першим днем Страсної седмиці.

Що можна і не можна робити в цей день - читайте в матеріалі Lite.

Сьомий і останній тиждень Великого посту, починається у Великий понеділок і завершується в Страсну суботу, що передує Великодньої неділі. Згідно з релігійними канонами всі дні тижня богослужіння занурюють віруючих у події останніх днів життя Христа.

У слов'янській традиції протягом усього тижня йшла підготовка до головного свята: мили столи, лавки, лавки, вікна, двері. Білили піч, а то й стіни. Вискоблювали, вимивали підлогу, витрушували килими, перемивали посуд.

Традиції цього дня

Починається тиждень підготовки до зустрічі святого Воскресіння. В цей день мили і білили хати, чистили худобу. Той, хто в Чистий понеділок щиро постить (не їсть і не п'є цілий день), буде успішно знаходити влітку пташині гнізда.

Що не можна робити у Великий понеділок

У Великий понеділок, як і протягом усього Страсного тижня, не можна веселитися, розважатися, сваритися з ким-небудь, згадувати образи. Також не заведено ходити в гості в цей день.

З Великого понеділка піст посилюється - тобто як і раніше під забороною м'ясо, молочні продукти, риба. Але, крім того благочестиві віруючі намагаються дотримуватися принципу сухоїдіння (без вареної їжі) і обмежують себе в рослинній олії. Але це саме для тих, хто дуже дотримується віри.

Що можна робити у Великий понеділок

Перш за все, віруючі повинні присвятити день читанню Біблії. Обмежуються розважальні заходи. У Великий (Чистий) понеділок починали готуватися до Великодня: прийнято було проводити прибирання в оселі, мити підлоги, білити стіни, викидати непотрібні речі. За тиждень перед Великоднем потрібно полагодити все, що зламалося, а також розібрати шафи.

Прикмети цього дня

Існує кілька прикмет, пов'язаних з Великим понеділком. Ось, наприклад:

  • Якщо цей день теплий і сонячний – бути гарному врожаю.
  • Якщо опустити в воду золоті або срібні прикраси, а потім вмитися цією водою, – будеш молодим і багатим.

Також читайте, як пофарбувати яйця на Великдень тими продуктами, які є на кожній кухні.

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