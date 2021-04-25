Вербное воскресенье: что нельзя делать в этот день, приметы и главные обычаи

Второе его название - Вход Господень в Иерусалим, ведь в этот день Иисус Христос въехал в город на осле, где его встретили, как царя и победителя, устилая путь пальмовыми ветвями.

Произошло это событие после того, как Спаситель совершил великое чудо - воскресил умершего Лазаря. Жители Святого города видели в Иисусе долгожданного Мессию, а вот иудейские первосвященники Спасителю были не рады. Сам же Христос знал, что этот путь ведет его к Голгофе.

Поскольку не во всех странах есть пальмы, ее заменили вербой - отсюда и название праздника. Украинцы отмечают его с X века - со времен крещения Киевской Руси. С тех пор возникла масса традиций, обрядов, запретов и примет, связанных с Вербным воскресеньем.

Традиции и обычаи на Вербное воскресенье

Главная традиция - посещение церкви, где святят веточки вербы, но в 2021 году мы отпразднуем Вербное воскресенье во время карантина. Поэтому от похода в храм лучше воздержаться, прочитать молитву и освятить веточки вербы иорданской водой может самый старший член семьи. А вот старые (прошлогодние) ветки вербы выбрасывать нельзя, их сжигают, а новые ставят возле икон и раскладывают по дому.

Веточки вербы, по традиции собирали накануне праздника, в Лазареву субботу. На рассвете отправлялись в лес и брали ветви с молодых деревьев без повреждений. Брать "котики" с деревьев с дуплом или с растущих около кладбища - нельзя.

Считается, что верба сможет защитить от болезней и сделать здоровье крепким. По окончанию богослужения принято касаться друг друга веточками вербы и приговаривать: "Не я бью, верба бьет. Будь здоров как вода и богат, как земля".

По обычаю люди проглатывали почки освященной вербы, чтобы никакая болезнь точно не прицепилась. Растолченные высушенные почки добавляли в разные целебные отвары, которые использовали для лечения ран и болезней кожи. Вербные веточки ставили у изголовья больных, символически стегали детей, чтобы те были здоровыми. Почки также можно было добавлять в хлеб или другую выпечку.

Вербное воскресенье проводят среди родных и близких. Пышных гуляний не устраивали, ведь Великий пост еще продолжается. К тому же этот праздник, хотя и торжественный, в то же время - грустный. Ведь те, кто приветствовал Христа при въезде в Иерусалим, уже через несколько дней бросали в него камнями и требовали распятия.

Приметы и поверья Вербного воскресенья

По одной из примет, если посадить или пересадить на Вербное воскресенье цветок, то можно увеличить свой достаток. За растением тщательно ухаживали, ведь если оно завянет - это к потерям и убыткам.

Девушки, которые хотели выйти замуж за конкретного молодого человека, по примете, думали о нем целый день. Тогда к вечеру он приглашал ее погулять.

На поле в землю втыкали веточку вербы - по примете, это к богатому урожаю, и никакие напасти не будут страшны посевам.

Еще одним поверьем было то, что освященная верба защищала дом от молний, поэтому веточки втыкали под крышу. А если случился пожар, то брошенная в огонь веточка вербы - поможет пламени быстро угаснуть.

Приметы 12 апреля 2020

если в Вербное воскресенье пойдет дождь - это хорошая примета - урожай будет богатым;

сухая погода наоборот означала неурожай;

сильный ветер сегодня - к ветреному лету;

ясная погода - уродят фрукты, а заморозки - к хорошему урожаю яровых;

если почки вербы распустились перед праздником - к хорошему году.

Что строго запрещено делать в большой праздник

Нельзя убирать, заниматься бытом и физическим трудом - считается, что этим вы привлекаете в дом несчастье.

Строго запрещено ругаться, ссориться, сквернословить, и вообще негативные мысли от себя нужно отгонять.

В старину в этот день не расчесывали волосы - считалось, что этим можно навлечь на себя беду.

Нельзя громко праздновать, пить алкоголь. Лучше этот день провести в кругу семьи, в спокойной и тихой обстановке.

Старые веточки вербы нельзя выбрасывать. Считалось, что за год они накопили в себе много негатива - их нужно сжечь.

Скот нельзя выгонять на пастбища, а домашнюю птицу выпускать на улицу - животные могут заболеть.

Именины в этот день празднуют Василий, Давид, Иван, Сергей, Мария, Марта.