Вербна неділя: що не можна робити в цей день, прикмети і головні звичаї

Друга його назва-Вхід Господній в Єрусалим, адже в цей день Ісус Христос в'їхав в місто на віслюку, де його зустріли, як царя і переможця, встилаючи шлях пальмовими гілками.

Сталася ця подія після того, як Спаситель здійснив велике диво - воскресив померлого Лазаря. Жителі Святого міста бачили в Ісусі довгоочікуваного Месію, а ось іудейські первосвященики Спасителю були не раді. Сам же Христос знав, що цей шлях веде його до Голгофи.

Оскільки не у всіх країнах є пальми, її замінили вербою - звідси і назва свята. Українці відзначають його з X століття - з часів Хрещення Київської Русі. З того часу виникла маса традицій, обрядів, заборон і прикмет, пов'язаних з Вербною неділею.

Традиції та звичаї на Вербну неділю

Головна традиція-відвідування церкви, де святять гілочки верби, але в 2021 році ми святкуємо Вербну неділю під час карантину. Тому від походу в храм краще утриматися, прочитати молитву і освятити гілочки верби йорданською водою може найстарший член сім'ї. А ось старі (торішні) гілки верби викидати не можна, їх спалюють, а нові ставлять біля ікон і розкладають по будинку.

Гілочки верби, за традицією збирали напередодні свята, в Лазареву суботу. На світанку відправлялися в ліс і брали гілки з молодих дерев без пошкоджень. Брати "котики" з дерев з дуплом або зі зростаючих біля кладовища - не можна.

Вважається, що верба зможе захистити від хвороб і зробити здоров'я міцним. По закінченню богослужіння заведено торкатися один одного гілочками верби і примовляти: "Не я б'ю, верба б'є. Будь здоровий як вода і багатий, як земля".

За звичаєм люди ковтали бруньки освяченої верби, щоб ніяка хвороба точно не причепилася. Потовчені висушені нирки додавали в різні цілющі відвари, які використовували для лікування ран і хвороб шкіри. Вербні гілочки ставили в головах хворих, символічно стьобали дітей, щоб ті були здоровими. Нирки також можна було додавати в хліб або іншу випічку.

Вербну неділю проводять серед рідних і близьких. Пишних гулянь не влаштовували, адже Великий піст ще триває. До того ж це свято, хоча і урочисте, водночас - сумне. Адже ті, хто вітав Христа при в'їзді в Єрусалим, вже через кілька днів кидали в нього камінням і вимагали розп'яття.

Прикмети та повір'я Вербної неділі

За однією з прикмет, якщо посадити або пересадити на Вербну неділю квітку, то можна збільшити свій достаток. За рослиною ретельно доглядали, адже якщо воно зів'яне - це до втрат і збитків.

Дівчата, які хотіли вийти заміж за конкретного молодого чоловіка, за прикметою, думали про нього цілий день. Тоді до вечора він запрошував її погуляти.

На полі в землю встромляли гілочку верби - за прикметою, це до багатого врожаю, і ніякі напасті не будуть страшні посівам.

Ще одним повір'ям було те, що освячена верба захищала будинок від блискавок, тому гілочки встромляли під дах. А якщо трапилася пожежа, то кинута у вогонь гілочка верби - допоможе полум'я швидко згаснути.

Прикмети 12 квітня 2020

Якщо у Вербну неділю піде дощ - це хороша прикмета-урожай буде багатим;

суха погода навпаки означала неврожай;

сильний вітер сьогодні - до вітряного літа;

ясна погода - вродять фрукти, а заморозки - до хорошого врожаю ярих;

якщо бруньки верби розпустилися перед святом - до хорошого року.

Що суворо заборонено робити у велике свято

Не можна прибирати, займатися побутом і фізичною працею - вважається, що цим ви залучаєте в будинок нещастя.

Строго заборонено лаятися, сваритися, лихословити, і взагалі негативні думки від себе потрібно відганяти.

За старих часів в цей день не розчісували волосся - вважалося, що цим можна накликати на себе біду.

Не можна голосно святкувати, пити алкоголь. Краще цей день провести в колі сім'ї, в спокійній і тихій обстановці.

Старі гілочки верби не можна викидати. Вважалося, що за рік вони накопичили в собі багато негативу - їх потрібно спалити.

Худобу не можна виганяти на пасовища, а домашню птицю випускати на вулицю - тварини можуть захворіти.

Іменини в цей день святкують Василь, Давид, Іван, Сергій, Марія, Марта.