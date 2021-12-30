Как вернуть красивую улыбку: стоматолог рассказал, почему на самом деле стираются зубы

Красивая улыбка с ровными и здоровыми зубами – мечта каждого! Поэтому многие, заметив, что зубы начали стираться, впадают чуть ли не панику: почему это произошло и как остановить процесс?!
Стертые зубы визуально выглядят непривлекательно: они заметно короче здоровых зубов, часто – без верхушки зуба. Бывает, что стертые зубы и вовсе разрушаются, что грозит уже не только улыбке, но и здоровью.
Одной из причин стирания зубов является прогрессирующий износ зубной ткани, но есть и другие, неочевидные причины. Именно о них, а также о профилактике стирания зубов Lite рассказал стоматолог, профессор Ярослав Заблоцкий.
Бывает, что зубы стираются в определенных местах, стирается не весь зубной ряд, а только некоторые зубы. Это происходит, если человек "нагружает" отдельные зубы твердой пищей – систематически грызет семечки, орехи или другие твердые продукты, рассказал профессор. Вопрос тут решается элементарно – отказ от чрезмерно твердых продуктов.
Частой причиной стирания зубов является чрезмерная активность жевательной мышцы.
Такая активность может возникать из-за неправильного прикуса (соотношение между верхними и нижними зубами, которые провоцируют жевательные мышцы на гиперактивность), стресс или комбинацию этих двух факторов.
Чтобы решить этот вопрос, стоматологам сначала необходимо проанализировать прикус и определить необходимость его изменения. Просто восстановив стертые зубы в "неправильном" прикусе, мы не устраним причину истирания – и со временем зубы снова могут начать стираться и скалываться.
Если причиной стирания является стрессовый фактор, то после восстановления стертых зубов необходимо обеспечить защиту на ночь (с помощью капы), а также контролировать и не сжимать зубы днем.
Причиной стирания зубов также может стать потребление в пищу кислых продуктов или напитков: цитрусовые соки, газировка… В этом случае стоит пересмотреть свое меню.
Также имеет место и неправильная, слишком агрессивная чистка зубов, неправильно подобранные средства для чистки, добавил стоматолог. Имеет значение и жестокость зубной щетки, и то, как именно мы чистим зубы. Проконсультируйтесь со своим стоматологом, чтобы выяснить, не допускаете ли вы подобных ошибок.
Стоит регулярно посещать стоматолога (фото: pexels.com)
В отдельных случаях причиной стирания зубов становятся профессиональные издержки: например, работа с духовыми инструментами.
Возможно ли восстановить зубы, если они начали стираться? Да, рассказал стоматолог. Но лучше – предотвратить этот процесс. Начать стоит с профилактических мер:
При повреждениях зубов требуется их эстетическое восстановление. Передние зубы стираются быстрее всего, они тоньше и на них приходится значительная нагрузка – именно верхний ряд улыбки, до восьми зубов, чаще всего приходится восстанавливать у стоматолога.
Задача реставрации – это восстановление не только формы зуба, но и его естественной структуры. Важно, чтобы зуб гармонично вписался в зубной ряд, но главное – полноценное возобновление его физиологической функции и естественных правильных межзубных контактов.
Выбор метода и материала для восстановления корректной формы зуба зависит от масштаба утраты тканей зуба, рассказал Заблоцкий.
Стоматологи выделяют два главных способа восстановления улыбки при стертых зубах: самым бюджетным решением являются композитные реставрации, а самыми дорогостоящим – керамические реставрации. Чтобы выяснить, какой способ подойдет конкретному человеку, нужна консультация у специалиста.
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