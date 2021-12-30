Как вернуть красивую улыбку: стоматолог рассказал, почему на самом деле стираются зубы

Стоматолог Ярослав Заблоцкий (фото: пресс-служба)

Почему стираются зубы: топ причин

Из-за семечек, орехов и твердых продуктов

Бывает, что зубы стираются в определенных местах, стирается не весь зубной ряд, а только некоторые зубы. Это происходит, если человек "нагружает" отдельные зубы твердой пищей – систематически грызет семечки, орехи или другие твердые продукты, рассказал профессор. Вопрос тут решается элементарно – отказ от чрезмерно твердых продуктов.

Неправильный прикус

Частой причиной стирания зубов является чрезмерная активность жевательной мышцы.

Такая активность может возникать из-за неправильного прикуса (соотношение между верхними и нижними зубами, которые провоцируют жевательные мышцы на гиперактивность), стресс или комбинацию этих двух факторов.

Чтобы решить этот вопрос, стоматологам сначала необходимо проанализировать прикус и определить необходимость его изменения. Просто восстановив стертые зубы в "неправильном" прикусе, мы не устраним причину истирания – и со временем зубы снова могут начать стираться и скалываться.

Меньше стресса - здоровее зубы! (фото: pexels.com)

Стрессовый фактор

Если причиной стирания является стрессовый фактор, то после восстановления стертых зубов необходимо обеспечить защиту на ночь (с помощью капы), а также контролировать и не сжимать зубы днем.

Кислые продукты и напитки

Причиной стирания зубов также может стать потребление в пищу кислых продуктов или напитков: цитрусовые соки, газировка… В этом случае стоит пересмотреть свое меню.

Неправильная чистка зубов

Также имеет место и неправильная, слишком агрессивная чистка зубов, неправильно подобранные средства для чистки, добавил стоматолог. Имеет значение и жестокость зубной щетки, и то, как именно мы чистим зубы. Проконсультируйтесь со своим стоматологом, чтобы выяснить, не допускаете ли вы подобных ошибок.

Стоит регулярно посещать стоматолога (фото: pexels.com)

Издержки профессии

В отдельных случаях причиной стирания зубов становятся профессиональные издержки: например, работа с духовыми инструментами.

Стирание зубов: профилактика и восстановление

Возможно ли восстановить зубы, если они начали стираться? Да, рассказал стоматолог. Но лучше – предотвратить этот процесс. Начать стоит с профилактических мер:

Отказаться от вредных привычек (не грызть ногти; не щелкать семечки зубами и уж точно не "вскрывать" ими твердые орехи). Использовать зубную щетку с более мягкой щетиной. Правильно чистить зубы (двигая щетку от десны по длине всего зуба, а не горизонтально, захватывая одновременно львиную долю челюсти).

При повреждениях зубов требуется их эстетическое восстановление. Передние зубы стираются быстрее всего, они тоньше и на них приходится значительная нагрузка – именно верхний ряд улыбки, до восьми зубов, чаще всего приходится восстанавливать у стоматолога.

Задача реставрации – это восстановление не только формы зуба, но и его естественной структуры. Важно, чтобы зуб гармонично вписался в зубной ряд, но главное – полноценное возобновление его физиологической функции и естественных правильных межзубных контактов.

Выбор метода и материала для восстановления корректной формы зуба зависит от масштаба утраты тканей зуба, рассказал Заблоцкий.

Стоматологи выделяют два главных способа восстановления улыбки при стертых зубах: самым бюджетным решением являются композитные реставрации, а самыми дорогостоящим – керамические реставрации. Чтобы выяснить, какой способ подойдет конкретному человеку, нужна консультация у специалиста.