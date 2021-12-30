Як повернути красиву посмішку: стоматолог розповів, чому насправді стираються зуби

Стоматолог Ярослав Заблоцький (фото: прес-служба)

Чому стираються зуби: топ причин

Через насіння, горіхи та тверді продукти

Буває, що зуби стираються в певних місцях, стирається не весь зубний ряд, а тільки деякі зуби. Це відбувається, якщо людина "навантажує" окремі зуби твердою їжею – систематично гризе насіння, горіхи або інші тверді продукти, розповів професор. Питання тут вирішується елементарно – відмова від надмірно твердих продуктів.

Неправильний прикус

Частою причиною стирання зубів є надмірна активність жувального м'яза. Така активність може виникати через неправильний прикус (співвідношення між верхніми і нижніми зубами, які провокують жувальні м'язи на гіперактивність), стрес або комбінацію цих двох факторів.

Щоб вирішити це питання, стоматологам спочатку необхідно проаналізувати прикус і визначити необхідність його зміни. Просто відновивши стерті зуби в "неправильному" прикусі, ми не усунемо причину стирання – і з часом зуби знову можуть почати стиратися і сколюватися.

Менше стресу – здоровіші зуби! (фото: pexels.com)

Стресовий фактор

Якщо причиною стирання є стресовий фактор, то після відновлення стертих зубів необхідно забезпечити захист на ніч (за допомогою капи), а також контролювати і не стискати зуби удень.

Кислі продукти і напої

Причиною стирання зубів також може стати споживання в їжу кислих продуктів або напоїв: цитрусові соки, газована вода... В цьому випадку варто переглянути своє меню.

Неправильна чистка зубів

Також має місце і неправильна, занадто агресивна чистка зубів, неправильно підібрані засоби для чищення, додав стоматолог. Має значення і жорстокість зубної щітки, і те, як саме ми чистимо зуби. Проконсультуйтеся зі своїм стоматологом, щоб з'ясувати, чи не допускаєте ви подібних помилок.

Варто регулярно відвідувати стоматолога (фото: pexels.com)

Особливості професії

В окремих випадках причиною стирання зубів стають професійні особливості: наприклад, робота з духовими інструментами.

Стирання зубів: профілактика і відновлення

Чи можливо відновити зуби, якщо вони почали стиратися? Так, розповів стоматолог. Але краще – запобігти цьому процесу. Почати варто з профілактичних заходів:

Відмовитися від шкідливих звичок (не гризти нігті; не клацати насіння зубами і вже точно не "розкривати" ними тверді горіхи). Використовувати зубну щітку з більш м'якою щетиною. Правильно чистити зуби (рухаючи щітку від ясен по довжині всього зуба, а не горизонтально, захоплюючи одночасно левову частку щелепи).

При пошкодженнях зубів потрібно їх естетичне відновлення. Передні зуби стираються швидше за все, вони тонші і на них припадає значне навантаження – саме верхній ряд посмішки, до восьми зубів, найчастіше доводиться відновлювати у стоматолога.

Завдання реставрації – це відновлення не тільки форми зуба, але і його природної структури. Важливо, щоб зуб гармонійно вписався в зубний ряд, але головне – повноцінне відновлення його фізіологічної функції і природних правильних міжзубних контактів.

Вибір методу і матеріалу для відновлення коректної форми зуба залежить від масштабу втрати тканин зуба, розповів Заблоцький.

Стоматологи виділяють два головних способи відновлення посмішки при стертих зубах: бюджетним рішенням є композитні реставрації, а найдорожчими – керамічні реставрації. Щоб з'ясувати, який спосіб підійде конкретній людині, потрібна консультація у фахівця.