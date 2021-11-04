На видео показали простой способ скрыть "верблюжью лапку" с помощью бюстгальтера

Женщины нередко могут сталкиваться с чувством дискомфорта, раздражения или даже становиться объектом шейминга из-за ситуаций, когда белье, купальник, штаны или шорты сильно обтягивают низ тела, и возникает так называемая "верблюжья лапка". Скрыть такой нюанс и "сгладить форму" на самом деле можно довольно легко.

При помощи вставки от бюстгальтера и ножниц всего за пару минут можно решить проблему "верблюжьей лапки" (сamel toe) и предотвратить видимость очертания вульвы через легинсы, узкие штаны, белье и прочее.

В чем заключается новаторская идея

Уорлинг, которая в своем аккаунте называет себя "генеральным директором по стилю", рекомендует разрезать мягкую вставку бюстгальтера и сложить "прокладку" в форме вытянутого треугольника.

Способ скрыть "верблюжью лапку" с помощью бюстгальтера (фото: скрин)

Затем следует поместить вставку в тканевую промежность нижнего белья или бикини. Вуаля.

Как быстро решить проблему с "верблюжьими лапками" (фото: скрин)

Подобная вставка способна не только отлично справиться со своей задачей, но и является удобным способом избавить женщин от "верблюжьих лапок" в повседневной одежде.

Видео: лайфхак, как легко решить проблему с "верблюжьей лапкой"

Пользователи сети в комментариях расхваливают блогера за совет, при этом звучит немало возмущенных реплик, мол, почему в индустрии бренды нижнего белья и дизайнеры не занялись этим вопросом раньше при разработке одежды.

Другие высказывают мнение, что такие нюансы - сугубо индивидуальные, и нужно их решить самостоятельно.

А некоторые при этом обращают внимание, что из-за "верблюжьих лапок" вообще беспокоиться не следует - в их появлении на одежде в области женских гениталий нет ничего постыдного или унизительного.