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На відео показали простий спосіб приховати "верблюжу лапку" за допомогою бюстгальтера

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Четвер 04 листопада 2021 08:15
На відео показали простий спосіб приховати "верблюжу лапку" за допомогою бюстгальтера Фото: як можна легко запобігти утворенню "верблюжої лапки" (freepik.com)
Автор: Володимир Костирін

Жінки нерідко можуть стикатися з почуттям дискомфорту, роздратування або навіть ставати об'єктом шеймінгу через ситуації, коли білизна, купальник, штани або шорти сильно обтягують низ тіла, і виникає так звана "верблюжа лапка". Приховати такий нюанс і "згладити форму" насправді можна досить легко.

Простим лайфхаком поділилася блогер з Британії Ханна Ворлінг у своєму Instagram.

За допомогою вставки від бюстгальтера і ножиць всього за пару хвилин можна вирішити проблему "верблюжої лапки" (сamel toe) і запобігти видимості обрису вульви через легінси, вузькі штани, білизну та інше.

У чому полягає новаторська ідея

  • Ворлінг, яка у своєму акаунті називає себе "генеральним директором по стилю", рекомендує розрізати м'яку вставку бюстгальтера і скласти "прокладку" в формі витягнутого трикутника.

На відео показали простий спосіб приховати &quot;верблюжу лапку&quot; за допомогою бюстгальтера

Спосіб приховати "верблюжу лапку" за допомогою бюстгальтера (фото: скрін)

  • Потім слід помістити вставку в тканинну промежину спідньої білизни або бікіні. Вуаля.

На відео показали простий спосіб приховати &quot;верблюжу лапку&quot; за допомогою бюстгальтера

Як швидко вирішити проблему з "верблюжими лапками" (фото: скрін)

Подібна вставка здатна не тільки відмінно впоратися зі своїм завданням, але і є зручним способом позбавити жінок від "верблюжих лапок" в повсякденному одязі.

Відео: лайфхак, як легко вирішити проблему з "верблюжою лапкою"

Користувачі мережі в коментарях розхвалюють блогера за пораду, при цьому звучить чимало обурених реплік, мовляв, чому в індустрії бренди спідньої білизни і дизайнери не зайнялися цим питанням раніше при розробці одягу.

Інші висловлюють думку, що такі нюанси - суто індивідуальні, і потрібно їх вирішити самостійно.

А деякі при цьому звертають увагу, що через "верблюжі лапки" взагалі не слід перейматися - в їх появі на одязі в області жіночих геніталій немає нічого ганебного чи принизливого.

Раніше повідомлялося, що стиліст дав поради щодо вибору штанів за типом фігури, щоб приховати широкі стегна або випираючий живіт.

Також ми писали нещодавно, що лікар розповіла, при якій погоді потрібно надягати шапку, щоб берегти волосся і голову.

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