На відео показали простий спосіб приховати "верблюжу лапку" за допомогою бюстгальтера
Жінки нерідко можуть стикатися з почуттям дискомфорту, роздратування або навіть ставати об'єктом шеймінгу через ситуації, коли білизна, купальник, штани або шорти сильно обтягують низ тіла, і виникає так звана "верблюжа лапка". Приховати такий нюанс і "згладити форму" насправді можна досить легко.
Простим лайфхаком поділилася блогер з Британії Ханна Ворлінг у своєму Instagram.
За допомогою вставки від бюстгальтера і ножиць всього за пару хвилин можна вирішити проблему "верблюжої лапки" (сamel toe) і запобігти видимості обрису вульви через легінси, вузькі штани, білизну та інше.
У чому полягає новаторська ідея
- Ворлінг, яка у своєму акаунті називає себе "генеральним директором по стилю", рекомендує розрізати м'яку вставку бюстгальтера і скласти "прокладку" в формі витягнутого трикутника.
Спосіб приховати "верблюжу лапку" за допомогою бюстгальтера (фото: скрін)
- Потім слід помістити вставку в тканинну промежину спідньої білизни або бікіні. Вуаля.
Як швидко вирішити проблему з "верблюжими лапками" (фото: скрін)
Подібна вставка здатна не тільки відмінно впоратися зі своїм завданням, але і є зручним способом позбавити жінок від "верблюжих лапок" в повсякденному одязі.
Відео: лайфхак, як легко вирішити проблему з "верблюжою лапкою"
Користувачі мережі в коментарях розхвалюють блогера за пораду, при цьому звучить чимало обурених реплік, мовляв, чому в індустрії бренди спідньої білизни і дизайнери не зайнялися цим питанням раніше при розробці одягу.
Інші висловлюють думку, що такі нюанси - суто індивідуальні, і потрібно їх вирішити самостійно.
А деякі при цьому звертають увагу, що через "верблюжі лапки" взагалі не слід перейматися - в їх появі на одязі в області жіночих геніталій немає нічого ганебного чи принизливого.
Раніше повідомлялося, що стиліст дав поради щодо вибору штанів за типом фігури, щоб приховати широкі стегна або випираючий живіт.
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