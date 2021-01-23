Виктор Павлик и его четвертая жена ждут ребенка: астролог рассказала, как долго может продлиться брак

26-летняя жена Виктора Павлика Екатерина Репяхова недавно объявила о своей беременности и даже успела показать фото малыша. Этот брак стал сенсационным, ведь артисту 55 лет, и он женился четвертый раз. С Катей он познакомился более пяти лет назад (в ноябре 2015-го), и она работала его концертным директором. Кроме того ходили слухи, что именно молодая особа стала причиной разрыва певца с его третьей женой Ларисой.

К паре Виктора Павлика и Екатерины Репяховой (теперь она Павлик) приковано огромное внимание. Известный украинский астролог Арина Артуровна составила прогноз совместимости пары по их датам рождения, рассказав, какие перспективы у этого нестандартного брака.

Екатерина Репяхова родилась 13 июня 1994 года, а Виктор Павлик - 31 декабря 1965 года.

"Супруга Виктора Павлика по знаку зодиака Близнецы, это говорит о том, что она активна, подвижна, общительна. Такой человек легко завязывает связи, но иногда бывает чересчур поверхностен и примитивен. Луна (эмоции и восприятие мира) находится в знаке Лев", - рассказывает астролог.

По словам специалиста, Екатерина воспринимает мир как место, где нужно выглядеть достойно и "звездить". У нее есть безумное желание быть в центре внимания, такого человека греет восхищение, она не любит равнодушие. Расслабляется Катя также в атмосфере праздника и бурного веселья.

"Рассмотрим теперь Венеру, так как эта планета показывает отношение к любви и партнерству. Венера у женщины в знаке Рак, это непосредственная, чувствительная и ранимая как ребенок натура. Умеет создать семейную и уютную атмосферу. Достаточно терпима, готова мириться с любыми недостатками избранника", - добавляет Арина Артуровна.

Екатерина Репяхова и Виктор Павлик (фото: instagram.com/repyahovakate)

А вот карта Виктора Павлика говорит про его непостоянство в чувствах к партнеру. У него присутствует Венера в Водолее, что говорит о том, что Виктор любит разнообразие. Он очень ценит свободу, общие интеллектуальные интересы с партнершей, уважение прав друг друга и не приемлет границы, запреты и традиции.

В психологической совместимости наблюдается тригон Лун. Это значит, что у пары быт настроен четко, и они могут жить душа в душу. Присутствует понимание и забота о друг друге. Но есть и один напряженный аспект с Венерой, что может указывать на невосприятие и раздражение на привычки и вкусы другого партнера.

В сексуальной совместимости присутствует аспект страсти, но в семейных отношениях он может продлиться недолго и тогда захочется попробовать что-то на стороне.

Конфликтность у пары средняя, с активным участием Сатурна, это значит, что при ссорах партнеры будут расходиться по разным углам и игнорировать друг друга.

Гендерная совместимость напряженна, но это и неудивительно, так как у пары большая разница в возрасте.

"При этом супруги делают взаимную печать счастья, тем самым влияя на продвижение, улучшение, мотивацию и раскрытия потенциала друг друга. Можно сделать вывод, что совместимость довольно-таки удачная и на таких аспектах возможен крепкий и продолжительный союз", - резюмировала астролог.

Ранее Екатерина рассказала, когда они планируют сыграть пышную свадьбу, ведь церемонии бракосочетания в конце весны 2020 им помешал коронавирус. Но официально отношения они узаконили в мае.

Катя младше мужа на более, чем на 28 лет. Она стала четвертой женой Виктора Франковича. Впервые артист женился в 18-летнем возрасте на девушке по имени Лида. Когда в 1984 году родился первенец Александр, артист оставил жену. После он женился на уроженке Казахстана Светлане, которая в 1987 родила ему дочь Кристину. Вместе они были восемь лет. Третьей женой Виктора Павлика, с которой он был дольше всего, стала танцовщица Лариса Созаева. В 1999 году у них родился сын Павел. К сожалению, парень умер в 2020 году после двухлетней борьбы с раком.