Віктор Павлік та його четверта жінка чекають дитину: астролог розповіла, як довго може протривати шлюб

26-річна дружина Віктора Павліка Катерина Репяхова нещодавно оголосила про свою вагітність і навіть встигла показати фото малюка. Цей шлюб став сенсаційним, адже артистові 55 років, і він одружився вчетверте. З Катею він познайомився понад п'ять років тому (у листопаді 2015-го), і вона працювала його концертним директором. Крім того, ходили чутки, що саме молода особа стала причиною розриву співака з його третьою дружиною Ларисою.

До пари Віктора Павліка та Катерини Репяхової (тепер вона Павлік) прикута величезна увага. Відомий український астролог Аріна Артуровна склала прогноз сумісності пари по їхнім датам народження, розповівши, які перспективи у цього нестандартного шлюбу.

Катерина Репяхова народилася 13 червня 1994 року, а Віктор Павлік - 31 грудня 1965 року.

"Дружина Віктора Павліка за знаком зодіаку Близнюки, це говорить про те, що вона активна, рухлива, товариська. Така людина легко зав'язує зв'язки, але іноді буває надто поверховою і примітивною. Місяць (емоції і сприйняття світу) знаходиться в знаку Лев", - розповідає астролог.

За словами фахівця, Катерина сприймає світ як місце, де потрібно виглядати гідно і "звєздити". У неї є шалене бажання бути в центрі уваги, таку людину гріє захоплення, вона не любить байдужість. Розслабляється Катя також в атмосфері свята і бурхливих веселощів.

"Розглянемо тепер Венеру, бо ця планета показує ставлення до кохання і партнерства. Венера у жінки в знаку Рак, це безпосередня, чутлива і вразлива як дитина натура. Вміє створити сімейну і затишну атмосферу. Досить терпима, готова миритися з будь-якими вадами обранця", - додає Аріна Артуровна.

Катерина Репяхова и Віктор Павлік (фото: instagram.com/repyahovakate)

А ось карта Віктора Павліка говорить про його непостійність в почуттях до партнера. У нього є Венера у Водолії, що говорить про те, що Віктор любить різноманітність. Він дуже цінує свободу, загальні інтелектуальні інтереси з партнеркою, повагу прав один одного і не сприймає кордони, заборони і традиції.

У психологічній сумісності спостерігається тригон Лун. Це значить, що у пари побут налаштований чітко, і вони можуть жити душа в душу. Є розуміння і турбота один про одного. Але є і один напружений аспект з Венерою, що може вказувати на несприйняття і роздратування на звички і смаки іншого партнера.

У сексуальній сумісності присутній аспект пристрасті, але в сімейних стосунках він може протривати недовго і тоді захочеться спробувати щось на боці.

Конфліктність у пари середня, з активною участю Сатурна, це означає, що при сварках партнери будуть розходитися по різних кутах і ігнорувати один одного.

Гендерна сумісність напружена, але це і не дивно, оскільки у пари велика різниця у віці.

"При цьому подружжя робить взаємну печатку щастя, тим самим впливаючи на просування, поліпшення, мотивацію і розкриття потенціалу один одного. Можна зробити висновок, що сумісність досить-таки вдала і на таких аспектах можливий міцний і тривалий союз", - підсумувала астролог.

Раніше Катерина розповіла, коли вони планують зіграти пишне весілля, адже церемонії одруження в кінці весни 2020 їм завадив коронавірус. Але офіційно вони узаконили стосунки у травні.

Катя молодша за чоловіка на більш ніж на 28 років. Вона стала четвертою дружиною Віктора Франковича. Вперше артист одружився у 18-річному віці на дівчині на ім'я Ліда. Коли в 1984 році народився первісток Олександр, артист покинув дружину. Після він одружився на уродженці Казахстану Світлані, яка в 1987 народила йому дочку Христину. Разом вони були вісім років. Третьою дружиною Віктора Павліка, з якою він був найдовше, стала танцівниця Лариса Созаєва. У 1999 році у них народився син Павло. На жаль, хлопець помер у 2020 році після дворічної боротьби з раком.