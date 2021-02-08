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Виктор Павлик выпустил трогательную песню в память о погибшем сыне: мой ангел

Автор: Людмила Жукова

Украинский певец Виктор Павлик написал новую лирическую песню и посвятил ее своему погибшему сыну. 21-летний Павел Павлик скончался от онкологического заболевания в августе 2020 года.

Исполнитель презентовал новую композицию на своем YouTube-канале, которую выпустил спустя 6 месяцев после смерти сына.

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"Мій Янгол. Памяти Павла Павлика. Сегодня полгода", – говорится в подписи к ролику.

Словами песни стало стихотворение поэтессы Светланы Бояркевич, а музыку сочинил Виктор Павлик.

Виктор Павлик написал песню о сыне

Напомним, сын украинского артиста Виктора Павлика скончался 7 августа. Парню был всего 21 год и последние два года он боролся с саркомой позвоночника.

В комментариях к видео подписчики написали, что только любящий отец мог написать такую песню.

  • Біль втрати ніколи не мине, а рана завжди буде кровоточити.
  • Такі слова до пісні може написати батько, що пережив трагедію в житті найближчого...
  • Когда дети умирают, это всегда очень больно.
  • Гарно і водночас дуже сумно. Так не повинно бути.. діти мають жити і присвячувати пісні батькам.
  • Найбільше випробування в житті - втратити дитину. Хай Бог дасть вам сил витримати це горе.

Как мы ранее сообщали, Виктор Павлик откровенно рассказал о смерти сына.

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Новости Украины Виктор Павлик
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