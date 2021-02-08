Виктор Павлик выпустил трогательную песню в память о погибшем сыне: мой ангел

"Мій Янгол. Памяти Павла Павлика. Сегодня полгода", – говорится в подписи к ролику.

Словами песни стало стихотворение поэтессы Светланы Бояркевич, а музыку сочинил Виктор Павлик.

Виктор Павлик написал песню о сыне

Напомним, сын украинского артиста Виктора Павлика скончался 7 августа. Парню был всего 21 год и последние два года он боролся с саркомой позвоночника.

В комментариях к видео подписчики написали, что только любящий отец мог написать такую песню.