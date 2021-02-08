Віктор Павлік випустив зворушливу пісню в пам'ять про загиблого сина: мій ангел

Український співак Віктор Павлік написав нову ліричну пісню і присвятив її своєму загиблому синові. 21-річний Павло Павлік помер від онкологічного захворювання у серпні 2020 року.
Виконавець презентував нову композицію на своєму YouTube-каналі, яку випустив через 6 місяців після смерті сина.
"Мій Янгол. Пам'яті Павла Павлика. Сьогодні півроку", – йдеться у підписі до ролика.
Словами пісні стало вірш поетеси Світлани Бояркевич, а музику написав Віктор Павлік.
Віктор Павлік написав пісню про сина
Нагадаємо, син українського артиста Віктора Павліка помер 7 серпня. Хлопцеві був всього 21 рік і останні два роки він боровся з саркомою хребта.
У коментарях до відео підписники написали, що тільки люблячий батько міг написати таку пісню.
Як ми раніше повідомляли, Віктор Павлік відверто розповів про смерть сина.