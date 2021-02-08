RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Віктор Павлік випустив зворушливу пісню в пам'ять про загиблого сина: мій ангел

Автор: Людмила Жукова

Український співак Віктор Павлік написав нову ліричну пісню і присвятив її своєму загиблому синові. 21-річний Павло Павлік помер від онкологічного захворювання у серпні 2020 року.

Виконавець презентував нову композицію на своєму YouTube-каналі, яку випустив через 6 місяців після смерті сина.

Популярні новини
В Україну йдуть 25-градусні морози: синоптики назвали дату сильного похолодання 02 лютого 2021
Синоптики розповіли, коли чекати на справжню весну в Україні 02 лютого 2021
Екс-суддя Х-Фактора здивував квартирою, де живе з мамою: "румунська стінка" і пожухлі штори 03 лютого 2021
На ці знаки Зодіаку в лютому звалиться несподіване багатство: везунчиків всього чотири! 03 лютого 2021
Наталю Могилевську не впізнали шанувальники після "маніпуляцій" з обличчям 02 лютого 2021
Віктор Павлік розсекретив стать майбутньої дитини від четвертої дружини 02 лютого 2021
Коли в Україні встановиться весняна погода: синоптики оновили прогноз 05 лютого 2021
Ці чотири щасливчика серед знаків Зодіаку зустрінуть справжнє кохання в лютому 05 лютого 2021
Китайський Новий рік вже на порозі: коли зустрічаємо і як правильно відсвяткувати 07 лютого 2021
Гороскоп Таро для всіх знаків Зодіаку: кому тиждень обіцяє великі успіхи і зміни 02 лютого 2021

"Мій Янгол. Пам'яті Павла Павлика. Сьогодні півроку", – йдеться у підписі до ролика.

Словами пісні стало вірш поетеси Світлани Бояркевич, а музику написав Віктор Павлік.

Віктор Павлік написав пісню про сина

Нагадаємо, син українського артиста Віктора Павліка помер 7 серпня. Хлопцеві був всього 21 рік і останні два роки він боровся з саркомою хребта.

У коментарях до відео підписники написали, що тільки люблячий батько міг написати таку пісню.

  • Біль втрати ніколи не мине, а рана завжди буде кровоточити.
  • Такі слова до пісні може написати батько, що переживши трагедію в житті найближчого...
  • Коли діти вмирають, це завжди дуже боляче.
  • Гарно і водночас дуже сумно. Так не повинно бути.. діти мають жити і присвячувати пісні батькам.
  • Найбільше випробування в житті - втратити дитину. Хай Бог дасть вам сил витримати це горе.

Як ми раніше повідомляли, Віктор Павлік відверто розповів про смерть сина.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Виктор Павлик
Читайте також
Такі пологи будуть вперше: Віктор Павлік розповів, як назве дитину від молодої дружини
Віктор Павлік висловився про скандали між своїми дружинами: я догоджаю Богу
Прогноз погоди