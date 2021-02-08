Віктор Павлік випустив зворушливу пісню в пам'ять про загиблого сина: мій ангел

"Мій Янгол. Пам'яті Павла Павлика. Сьогодні півроку", – йдеться у підписі до ролика.

Словами пісні стало вірш поетеси Світлани Бояркевич, а музику написав Віктор Павлік.

Віктор Павлік написав пісню про сина

Нагадаємо, син українського артиста Віктора Павліка помер 7 серпня. Хлопцеві був всього 21 рік і останні два роки він боровся з саркомою хребта.

У коментарях до відео підписники написали, що тільки люблячий батько міг написати таку пісню.