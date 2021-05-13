Вирус обойдет стороной: эндокринолог назвал топ-6 напитков для иммунитета

Зеленый чай

Один из лучших anti-age напитков с антиоксидантным действием. Подавляет экспрессию генов и белков воспалительных цитокинов.

Ромашковый чай

Его еще называют "травяным аспирином" из-за болеутоляющих свойств. Противовоспалительное действие ромашки снимает отек и покраснение при бактериальных инфекциях кожи, горла и дыхательных путей.

Для снижения воспаления принимайте 1–4 чашки в день или используйте наружно.

Чаи творят чудеса (фото: pexels.com)

Имбирный чай

Ароматный способ снизить воспаление, поддержать желчеотток и взять под контроль уровень холестерина и сахара в крови. Доказано, что противовоспалительные свойства имбиря связаны с совместным действием метаболитов корня, острых гингеролов и ароматических эфирных масел.

Мятный чай

Обладает противовоспалительными, спазмолитическими и антимикробными свойствами, облегчает симптомы СРК и поддерживает желчеотток.

Чай из куркумы

Готовится путем замачивания корня куркумы или порошка. Это простой способ добавить куркуму в рацион. Ее активный ингредиент куркумин обладает мощными противовоспалительными свойствами. Доказано, что антиоксиданты куркумы поддерживает иммунную функцию и предотвращает окислительный стресс.

Йерба Мате

Это растение из семейства падубов, его листья и молодые веточки измельчаются и выдерживаются для приготовления чая. Йерба Мате содержит полифенолы и сапонины, которые поддерживают иммунную систему. Богат питательными веществами, содержит витамины, минералы, антиоксиданты, дубильные вещества, аминокислоты и хлорофилл.

"При употреблении чаев обращайте внимание на переносимость. Слишком большое количество может вызывать диарею и аллергические реакции. В этом случае сократите его до 1-2 чашек в день. Это сведет к минимуму риск побочных эффектов", - подытожила Григорьева.