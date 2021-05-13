Вірус обійде стороною: ендокринолог назвав топ-6 напоїв для імунітету

Зелений чай

Один з кращих anti-age напоїв з антиоксидантною дією. Пригнічує експресію генів і білків запальних цитокінів.

Ромашковий чай

Його ще називають "трав'яним аспірином" через болезаспокійливі властивості. Протизапальну дію ромашки знімає набряк і почервоніння при бактеріальних інфекціях шкіри, горла і дихальних шляхів. Для зниження запалення приймайте 1-4 чашки в день або використовуйте зовнішньо.

Чаї творять чудеса (фото: pexels.com)

Імбирний чай

Ароматний спосіб знизити запалення, підтримати жовчовідтік і взяти під контроль рівень холестерину і цукру в крові. Доведено, що протизапальні властивості імбиру пов'язані зі спільною дією метаболітів кореня, гострих гінгеролів і ароматичних ефірних масел.

М'ятний чай

Має протизапальні, спазмолітичні та антимікробні властивості, полегшує симптоми СРК і підтримує жовчовідтік.

Чай з куркуми

Готується шляхом замочування кореня куркуми або порошку. Це простий спосіб додати куркуму в раціон. Її активний інгредієнт куркумін володіє потужними протизапальними властивостями. Доведено, що антиоксиданти куркуми підтримують імунну функцію і запобігають окислювальний стрес.

Йерба Мате

Ця рослина з сімейства падубів, його листя і молоді гілочки подрібнюються і витримуються для приготування чаю. Йерба Мате містить поліфеноли і сапоніни, які підтримують імунну систему. Багатий поживними речовинами, містить вітаміни, мінерали, антиоксиданти, дубильні речовини, амінокислоти і хлорофіл.

"При вживанні чаїв звертайте увагу на переносимість. Занадто велика кількість може викликати діарею і алергічні реакції. В цьому випадку скоротіть його до 1-2 чашок в день. Це зведе до мінімуму ризик побічних ефектів", - підсумувала Григор'єва.