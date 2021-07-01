Витамины для беременных: нутрициолог предупредила будущих мам об опасности
Все в одной таблетке! Как вы думаете, возможно ли поместить все необходимые питательные вещества человека и особенно - для беременных в 1 или 2 таблетки?
Несомненно, это было бы здорово и очень удобно, но, к сожалению, нереалистично.
Об этом в своем Instagram рассказала нутрициолог Надя Андреева.
Маловероятно, что прием 1-2 таблетки мультивитаминного или пренатального комплекса обеспечит вас достаточным количеством питательных микроэлементов. Поэтому будьте осторожны, когда видите такие обещания от производителей.
Как много витаминов надо беременным (фото: pexels.com)
В чем опасность поливитаминов
- Многие особенно популярные мультивитаминные и пренатальные комплексы не имеют достаточного количества важных микроэлементов, таких как цинк, магний, йод, биотин, пантотеновая кислота, селен, марганец, хром и витамины D, E и A.
- К тому же, аптечные популярные комплексы поливитаминов содержат вспомогательные вещества, которые могут больше нагрузить печень, чем поддержать организм.
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В противовес популярным мультивитаминным и пренатальным комплексам препараты профессионального уровня обычно дозируются в количестве 6-8 таблеток в день, которые распределяются в течение дня по индивидуальной рекомендации профессионала.
- На первый взгляд это может показаться чрезмерным, но именно такие комплексы обеспечивают поступление адекватного количества микронутриентов, в максимально биодоступной форме и с меньшим количеством вспомогательных веществ.
Разумеется, они нужны не всем, но в период беременности могут стать отличной страховкой от дефицитов!
Прежде чем покупать витамины, всегда консультируйтесь с врачом.