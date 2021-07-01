Вітаміни для вагітних: нутриціолог попередила майбутніх мам про небезпеку

Все в одній таблетці! Як ви думаєте, чи можливо помістити всі необхідні поживні речовини людини і особливо - для вагітних в 1 або 2 таблетки?

Безсумнівно, це було б здорово і дуже зручно, але, на жаль, нереалістично.