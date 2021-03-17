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Влад Яма сделал откровенное признание: есть случай, за который мне стыдно

Автор: Светлана Мащенко

Украинский хореограф и судья "Танцев со звездами" признался о случае из своей биографии, за который ему до сих пор стыдно.

Об этом Влад Яма рассказал в студии утреннего шоу "Город просыпается" на телеканале KYIV.LIVE.

Во время эфира танцовщик поделился историями юности и показал фотографии с того времени. Хореограф вспомнил, как развлекался в детстве с друзьями и показал эксклюзивные фото, на которых его трудно узнать.

Также Влад Яма вспомнил случай из детства, за который ему пришлось извиняться и до сих пор стыдно.

"Мне было лет 12, и мы были с танцевальной группой в Одесском лагере. После обеда мы решили сделать такой себе "пранк": в пакет из-под кефира налили воды и швырнули с 4 этажа по девушкам-садовницам, которые занимались розами. Не знаю почему, но из всех восьми моих друзей, это сделал именно я. Этот пакет разорвался рядом с девушкой, и она очень-очень испугалась. Ох как было стыдно... Я до последнего не признавался - потому что страшно, но прощения все-таки пришлось просить", - рассказал танцовщик.

Также он поделился своими планами на будущее, где отметил, что сейчас активно работает над своей формой.

"Уже третий день подряд я просыпаюсь в 7 утра, у меня в это время утреннее онлайн-тренировки. Прохожу трехнедельный марафон, и хочу наконец увидеть результат", - отметил танцор.

Влад Яма признался о случае, за который ему стыдно (видео: KYIV.LIVE)

Ранее мы писали, что с Владом Ямой случилась авария в Киеве.

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